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Calcio | 13 aprile 2026, 19:09

Calcio | Rosa e Vita lanciano il Vado a +4 sul Ligorna, gli highlights del 2-1 alla Lavagnese (VIDEO)

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La sintesi a cura della società bianconera:

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