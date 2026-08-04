Calcio | Vado. Davide Pietrantonio è il nuovo team manager

L'annuncio del club rossoblu:
Davide Pietrantonio è il nuovo Team Manager
Nato nel 1992, Davide Pietrantonio ha iniziato il proprio percorso nel mondo del calcio nella stagione 2015/2016, lavorando come osservatore per il settore giovanile del Bari.
Dal 2016 al 2019 ha ricoperto il ruolo di Team Manager delle formazioni Under 15 e Under 17 Nazionali della Virtus Francavilla, affiancando, nell'ultima stagione, anche il Team Manager della prima squadra impegnata in Serie C.
Successivamente ha proseguito la propria esperienza all'ASD Villafranca, ricoprendo lo stesso incarico prima nel campionato di Eccellenza Veneto nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022, quindi in Serie D nel 2022/2023.
Nelle stagioni 2023/2024 e 2024/2025 è stato Team Manager del Legnago Salus in Serie C, incarico confermato anche nel 2025/2026, stagione disputata in Serie D.
Per Pietrantonio si apre ora una nuova avventura in rossoblù.