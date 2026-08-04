Calciomercato | Perrone e Veneziano sono i primi colpi per il Rocchetta

Il Rocchetta Calcio mette a segno i primi due innesti in vista della stagione 2026/2027, iniziando a definire l'organico che affronterà il prossimo campionato.

Il primo volto nuovo è quello di Alessio Perrone, centrocampista classe 1999. Cresciuto nel settore giovanile della Cairese, Perrone arriva dopo le esperienze maturate con le maglie di Pallare e Rocchettese, portando al centrocampo biancorosso esperienza e conoscenza della categoria.

Il secondo acquisto è Marco Veneziano, difensore classe 2007 e originario proprio Rocchetta. Formatosi nei vivai di Legino e Cairese, nell'ultima stagione ha disputato il campionato Juniores Nazionale con la società valbormidese. Per lui si tratta di un ritorno alle origini, con l'obiettivo di ritagliarsi spazio nel reparto arretrato della formazione rossoblu.