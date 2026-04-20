Pallapugno | Il recap del fine settimana nei campionati di Serie A, B e C1

Via alla Serie A Banca d'Alba: equilibrio e spettacolo già alla prima giornata



Prime partite e subito spettacolo nella giornata inaugurale del campionato di Serie A Banca d’Alba di pallapugno. Le big non tradiscono le attese, ma non mancano gare combattute e risultati a sorpresa che delineano già un quadro interessante.

Parte con il piede giusto l’Alta Langa di Enrico Parussa, che domina 9-2 l'Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio di Davide Barroero. Bene anche l'Acqua San Bernardo Subalcuneo di Massimo Vacchetto, convincente nel 9-3 sull'Araldica Castagnole di Giovanni Voglino e la IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese di Stefano Faccenda che supera 9-6 l'Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva di Federico Raviola.

Successi interni anche per Terre del Barolo Albese di Alessio Ferro, capace d'imporsi 9-7 sulla Bcc Pianfei Pro Paschese di Gilberto Torino e per la Roero Isolamenti Canalese di Alessandro Vacchetto, che espugna l'ostico campo ligure dell'Olivieri Opere Edili Duseu di Matteo Molli con un tirato 7-9. La sfida più emozionante della prima giornata è però quella tra Nocciole Marchisio Cortemilia e Gottasecca (Paolo Vacchetto): finisce 9-8 per i gialloverdi di Marco Battaglino al termine di un confronto punto a punto, deciso solo nelle battute finali.

Dopo la prima giornata, sei squadre guidano la classifica con un punto, mentre le altre inseguono a quota zero: il massimo campionato è appena iniziato, ma equilibrio e intensità promettono una stagione avvincente.



Serie A Banca d’Alba - Prima giornata

IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva 9-6

Olivieri Opere Edili Duseu-Roero Isolamenti Canalese 7-9

Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca 9-8

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole 9-3

Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese 9-7

Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 9-2

Classifica : Alta Langa, Acqua San Bernardo Subalcuneo, IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese, Terre del Barolo Albese, Roero Isolamenti Canalese, Nocciole Marchisio Cortemilia 1; Gottasecca, Olivieri Opere Edili Duseu, Bcc Pianfei Pro Paschese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva, Araldica Castagnole, Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio 0.







Castiati Neivese sola in vetta della Serie B



Una sola formazione resta al comando del campionato cadetto a punteggio pieno: è la Castiati Neivese di Simone Vigna, capace di far valere il fattore campo e vincere 9-6 con il Pieve di Teco di Sergio Seno. Perde la testa della classifica la Speb di Andrea Daziano, sconfitta 7-9 dalla Virtus Langhe di Mirco Piccardo, che l’aggancia al secondo posto, insieme ad altri due formazioni protagonisti di altrettanti colpi esterni: il Centro Incontri Us Gallese di Davide Dutto, espugna 8-9 il campo della Benese di Filippo Rey, mentre la Fbc Sabbiature Augusto Manzo di Fabio Gatti è corsara a Monastero Bormida con la quadretta di Samuele Scarzello per 2-9.

A Mondovì conquista il primo punto stagionale la Castiglia Costruzioni Bormidese di Matteo Levratto, al termine di una partita tirata e vinta solo al diciassettesimo gioco (8-9) con l’Alusic Merlese di Federico Alessandria. Da segnalare il rinvio per pioggia e campo impraticabile della sfida tra gli Amici del Castello di Claudio Gerini e l’Officine Pesce Bubbio di Cristian Gatto, sospesa sul 5-6 (40-40). Riposava la Prodeo Chiusavecchia di Daniele Grasso.