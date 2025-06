E' durata pochi giorni la sede vacante per la scrivania della direzione sportiva del Quiliano & Valleggia.

Dopo la partenza in direzione Millesimo di Antonio Marotta, la figura del nuovo ds per i biancorossoviola è stata individuata in Luca Lasio.

L'ex dirigente di Altarese, Albissole e Millesimo è già operativo al "Picasso" per allestire la nuova rosa che affronterà, sotto la guida di mister Molinaro, la stagione 2025/2026.