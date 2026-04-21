Il tennistavolo sfida il Parkinson: a Toirano sport, scienza e comunità per migliorare la qualità della vita

Domenica 19 aprile, presso il Palazzetto dello Sport di Toirano, si è svolto l’incontro “Il nostro avversario Parkinson – il tennistavolo come terapia complementare nella malattia di Parkinson”, ideato e organizzato dall’associazione “Prendiamoci per mano” di Albenga.

L’evento ha visto la partecipazione di circa 60 persone, che hanno potuto ascoltare l’intervento della dott.ssa Ilaria Moreno, chinesiologa specialista nella malattia di Parkinson, la quale ha esposto l’argomento dal punto di vista scientifico, chiarendo con precisione quali siano i benefici dell’utilizzo di questo sport, in abbinamento alla terapia farmacologica, per contrastare la progressione degenerativa di alcuni sintomi della malattia e illustrando gli studi scientifici sinora realizzati in merito.

A seguire, il dottor Giovanni Fioni, del S.S.D. Milano Sport Tennistavolo – Centro Sportivo Bonacossa, ha raccontato la sua esperienza di istruttore di tennistavolo per le persone affette da malattia di Parkinson, con un focus particolare sugli obiettivi da raggiungere, che non sono quelli della competizione, e sui necessari adattamenti, da personalizzare in base alle caratteristiche di ciascun individuo.

Hanno completato il racconto di questa esperienza Dario Bravin e Luca Sant’Ambrogio, che hanno focalizzato i loro interventi rispettivamente sull’importanza della gestione dell’attività di tennistavolo in armonia con le diverse situazioni concrete che la malattia presenta (momenti di “off”, difficoltà di movimento, ecc.) e sull’aspetto emotivo e relazionale che tale attività promuove: l’accoglienza del gruppo rappresenta infatti un supporto fondamentale, creando motivazione, autostima e benessere per ogni persona.

Il dottor Sergio Zuccotti, dell’A.S.D. Toirano, ha svolto il suo intervento con un focus sugli obiettivi dello sport e, in particolare, del tennistavolo, in un’ottica sociale: la trasmissione di valori fondamentali per una società civile, equa e accogliente, capace di porsi in modo costruttivo di fronte al tema della disabilità.

Ospite dell’evento il dottor C. Borella, vicepresidente F.I.TE.T. (Federazione Italiana Tennis Tavolo), che ha espresso apprezzamento per questa iniziativa e per l’utilizzo di questo sport come terapia complementare per le persone affette da malattia di Parkinson, impegnandosi a farsi portavoce di questa realtà al fine di diffonderne ulteriormente la pratica.

Nel pomeriggio si è svolta l’attività “sul campo”, con l’organizzazione di un torneo a cura di A. Torregrossa dell’A.S.D. Toirano, nel quale sono state coinvolte le persone con Parkinson presenti.

L’associazione ringrazia sentitamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento: il Comune di Toirano, nelle persone del sindaco Bertolotto e dell’assessore Sbarra; il presidente dell’A.S.D. Toirano Arecco e il vicepresidente Cocco; il direttore dell’Ipercoop Le Serre di Albenga, dottor C. Giudice, e il signor Ascheri.