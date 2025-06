Volley. Sabazia da bis, arriva il doppio titolo terrioriale con le formazioni Under 13

È un momento di grande soddisfazione per atleti, allenatori e dirigenti della Sabazia Pallavolo di Vado Ligure, ma anche per gli affezionati supporter che riempiono con entusiasmo il Palazucchi a ogni partita.

La Sabazia Pallavolo conquista il titolo territoriale Ponente con la squadra Under 13 femminile, guidata dai coach Spirito e Vernazza, con il supporto della dirigente Toscano. In finale, le giovani atlete si impongono con un netto 2-0 contro il Celle-Varazze.

Il successo femminile si affianca a quello della formazione maschile allenata da Andreis e Chiapello, con il dirigente Cannizzaro, che ha conquistato il titolo nella finale disputata il sabato precedente contro la Mazzucchelli Sanremo, vincendo 3-2 al termine di una gara combattuta.

Questi risultati sono il frutto di una programmazione puntuale e mirata, pensata per ciascuno degli atleti “sabazini”, e di una sinergia che ha coinvolto tecnici motivati e dirigenti preparati. Fondamentale anche l’impegno e il sacrificio di atlete e atleti in palestra, supportati da numerosi genitori che hanno dato il loro contributo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Un’intera comunità unita dall’orgoglio di far parte della famiglia Sabazia.

Naturalmente, l’attività della società non si ferma qui:

gli allenamenti proseguono con determinazione, in vista delle finali regionali.