Nella bellissima cornice dell’autodromo dell’Umbria a Magione si sono disputati i campionati giovanili di duathlon - corsa/bike/corsa - dove i ragazzi loanesi hanno disputato ottime gare.
Ludovico Trincheri si laurea vicecampione italiano YouthB, Chiara Guarisco giunge ottava nelle Junior, Tosca Pelle termina in 27 posizione YouthB ed Ettore Durante è stato autore di un’ottima prova nonostante il pochissimo allenamento dopo la fantastica stagione natatoria appena conclusa pochi giorni prima a Riccione.
Per quanto riguarda la gara a squadre, non avendo la possibilità di schierare una staffetta di team, i ragazzi sono stati autori della gara organizzata dallo staff federale a team misti su base geografica dove Ludovico e Chiara, assieme a due torinesi hanno avuto la meglio su tutte le altre compagini presenti.
Si chiude cosi la stagione delle gare di duathlon e con l’avvento della bella stagione dal mese prossimo inizieranno le gare di triathlon, obiettivo per cui gli atleti si stanno preparando con grande dedizione.
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Sport acquatici | 21 aprile 2026, 18:03
Doria Nuoto Loano | Trincheri d’argento e Guarisco in top ten, il duathlon vola ai Nazionali
Nella bellissima cornice dell’autodromo dell’Umbria a Magione si sono disputati i campionati giovanili di duathlon - corsa/bike/corsa - dove i ragazzi loanesi hanno disputato ottime gare.