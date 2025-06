Calcio, Tornei Estivi. Prima giornata di gare per la Savona Cup: i risultati e il programma di oggi

E' iniziata con i fuochi d'artificio l'8° edizione della Savona Cup, il torneo di calcio che si gioca nella città della torretta ha di fatto aperto i battenti con tanti goal. Questi i risultati della prima giornata di gare:



TRINCEE



20.00 I… MIX – LOS TIGRES 2-5

Reti: 2 Lleshi - La Rosa, Aroca, Velez, Aroca Cortez, Vallencilla

21.00 ZELO SSC – GOLDBET SAVONA VIA TORINO 3-3

Reti: Doci, Barisone, Casassa - Cuka, Ormenisan, Serhiienko

22.00 PRO SECCO – VIAGGIA CON CARLO 2-1

Reti: 2 Certomà - Jabbi



MARACANA’



20.30 TAVERNA DELLA ZIO FESTER – I SARVEGHI 3-4

Reti: 2 Sciutto, Pittalis - Bolla, Calcagno, Rebagliati, Fabbretti

21.30 RINNOVA - ARBISOA 4-7

Reti: 3 Tuci, Toskaj - 4 Romano, 2 Diana, Faucci



SCALETTI



21.00 TAVERNA DEI PECCATO & HARENA BLANCA – FC NINEZ 10-1

Reti: 4 Giacchino, 4 Giordano, 2 Ordisci - Pompei

22.00 PANIFICIO ZINOLESE – BAR MILLY 2-3

Reti: Favara, Cunsolo - 2 Bonifacino, Monni



Quest'oggi una sola gara in programma, altre due squadre che faranno il loro esordio ufficiale:



MARACANA’



22.30 NEW TEAM - FC TROPOJA





