Pallanuoto | Esordienti, Il Doria uoto Loano supera 16-9 la Rari Nantes Savona

Si è concluso con il risultato di 16-9 l’incontro di domenica 19 aprile tra Doria Nuoto Loano e Rari Nantes Savona, valevole per il campionato categoria Esordienti. La partita, disputata nell'impianto di Sori, ha visto la formazione loanese conquistare l'intera posta in palio al termine di una prestazione concreta.

I ragazzi in calottina biancoblu hanno impostato il match su ritmi regolari, riuscendo a distanziare progressivamente gli avversari. Nonostante i tentativi di rimonta della Rari Nantes Savona, il gruppo del Loano ha mantenuto il controllo della vasca, chiudendo la sfida con un margine di sette reti.

La vittoria per 16-9 permette al Doria Nuoto Loano di dare continuità ai propri risultati in questo campionato, confermando la crescita del collettivo sia sotto il profilo della gestione del gioco che della precisione sotto porta.