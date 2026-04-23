Nuoto Artistico | Il Doria Nuoto Loano archivia i Campionati Regionali Propaganda di Voltri con ottimi risultati

Sabato 18 aprile, in occasione dei Campionati Regionali Propaganda di Nuoto Artistico presso la piscina di Voltri, le categorie Esordienti C ed Esordienti B del Doria Nuoto Loano si sono cimentate in diverse routine, ottenendo risultati di grande rilievo e mostrando evidenti progressi rispetto alle precedenti competizioni.

Per quanto riguarda la categoria Esordienti B, il Doria Nuoto Loano è stata l’unica società a schierare entrambi i singoli, sia femminile che maschile. Lavinia Tosetti ha ottenuto un ottimo quarto posto, migliorando sensibilmente il proprio punteggio grazie a una prova più precisa e tecnica rispetto alla gara precedente.

Esordio nel solo maschile invece per Giovanni Grillo, che ha portato in vasca una performance molto apprezzata dal pubblico. Ispirandosi a “Iron Man” sulle note degli AC/DC, ha interpretato il suo esercizio con grande energia e personalità, conquistando l’attenzione degli spettatori.

A seguire, si sono svolti i doppi. Il doppio femminile, composto da Cecilia Viglizzo e Alessia Perri, ha ottenuto un buon quarto posto, mostrando grazia e sintonia e migliorando il punteggio rispetto alla prova precedente. Il doppio misto, formato da Maria Cesio e Giovanni Grillo, ha riportato in acqua la celebre coppia del film “Grease”, confermando un’ottima intesa e un’esibizione molto coinvolgente.

La giornata si è conclusa con la prova di squadra: Valentina Bianchi, Rebecca Passino, Giovanni Grillo, Lavinia Tosetti, Alessia Perri, Maria Cesio e Cecilia Viglizzo hanno offerto una prestazione solida, caratterizzata da grinta e determinazione, portando il Doria Nuoto Loano sul gradino più alto del podio.

Per la categoria Esordienti C, Mia Pastorino si è distinta nel singolo sulle note del cartone “Encanto”, migliorando la prestazione rispetto alla gara precedente. Buone prove anche per Adelaide Riolfo e Cecilia Navoni, che con il brano “Andavo a 100 all’ora” di Gianni Morandi hanno saputo coinvolgere il pubblico con una coreografia brillante e divertente.

In programma anche l’esibizione della squadra Giovanissime, composta da Mia Pastorino, Cecilia Navoni, Adelaide Riolfo e Sofia Carzolio, che ha portato a termine una prova ben strutturata e convincente.

Ottimo risultato infine per il trio formato da Nora Viassolo, Nicole Della Vecchia e Cloe Rinaldo, che ha conquistato un eccellente terzo posto.

Ottimi riscontri anche per la categoria Esordienti A, che ha evidenziato un miglioramento generale di tutti gli esercizi sia dal punto di vista tecnico che del punteggio.

Nel singolo, Gea Piromalli ha scalato la classifica conquistando il quarto posto e riscattando la prestazione della gara precedente. Nel doppio Esordienti A, composto da Amelia Bonfante e Gea Piromalli, si intravedono segnali di grande crescita e potenziale, con un’altra quarta posizione di rilievo.

Buona prestazione anche per il doppio sulle note brasiliane, formato da Virginia Parodi ed Elesja Kulla, che ha confermato solidità ed espressività.

Infine, il trio Esordienti A, composto da Amelia Bonfante, Gea Piromalli e Lavinia Tosetti, ha nuovamente conquistato il terzo gradino del podio, distinguendosi per energia e coesione.