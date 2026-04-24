Nuoto | Alessandro Cominato sbarca alla World Water Swimming: è arrivata la convocazione da parte della Rappresentativa Regionale

Un’importante vetrina internazionale attende Alessandro Cominato, convocato con la rappresentativa regionale assoluta per prendere parte alla terza tappa della World Aquatics Open Water Swimming 2026, in programma il 1° e 2 maggio nelle acque di Olbia e Golfo Aranci.

L’atleta sarà protagonista di un doppio impegno di altissimo livello: il primo giorno affronterà la 10 km, distanza simbolo delle gare di fondo in acque libere, mentre il giorno successivo sarà al via della prova Knockout, format moderno e altamente selettivo che premia resistenza, strategia e capacità di gestione dello sforzo.

Si tratta di un contesto di livello assoluto, in cui Alessandro Cominato avrà l’opportunità di confrontarsi direttamente con i migliori specialisti internazionali, entrando in acqua insieme ai rappresentanti delle principali nazionali del panorama mondiale.

A evidenziare la portata dell’evento sono anche le parole del coordinatore della Nazionale del settore fondo: “Parliamo di numeri importanti soprattutto a Golfo Aranci con 26 nazioni e 180 presenze, che in una tappa di Coppa del Mondo non si sono mai visti”. Un dato che certifica il valore straordinario della manifestazione e l’elevatissimo livello competitivo.