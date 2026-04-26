Calcio | Promozione. L’ALBISSOLE TORNA IN ECCELLENZA! Serra Riccó sconfitto e festa grande per i ceramisti

ALBISSOLE - SERRA RICCO' 3-0 (77’; 87’ Diana, 91’ Barisone rig.)



91’ CHIUDE I CONTI IL RIGORE DI BARISONE! Preti intuisce ma titoli di coda al match

88’ Lascia il campo Macagno, entra Cuka

87’ RADDOPPIO ALBISSOLE! Ancora capitan Diana che ci crede e in scivolata trova il goal che regala di fatto ai suoi la promozione in Eccellenza!

84’ Esce Giovinazzo ed entra Fortuna tra gli ospiti

78’ SERRA RICCÓ’ IN 10! Fallo di reazione di Montermini e rosso diretto

77’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Lancio in mezzo, Diana sfugge alla difesa e di testa scavalca il portiere per il meritato vantaggio. Esplode letteralmente il Faraggiana

72’ PRETI MIRACOLOSO! Grande punizione di Macagno ma il portiere gialloblù si supera

69’ L’Albissole trova il goal ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco! Giallo per un componente della panchina ceramista

67’ Ancora l’Albissole! Questa volta è Barisone che viene fermato in qualche modo davanti al portiere

66’ Cambia anche Cattardico con Benvenuto al posto di Invernizzi

64’ Cambio tra le fila degli ospiti: Tirelli prende il posto di Caruso

61’ Ancora una grande occasione per l’Albissole, Mancagno spara sull’esterno della rete. Ceramisti vicinissimi al vantaggio

61’ Lancio dalle retrovie per Vierci che riesce a concludere con il portiere fuori dai pali ma manda fuori

60’ Occasione per il capitano ospite Placido, da buona posizione manda a lato

57’ Diana vicino al goal, si dispera il capitano ceramista

54’ Il Serra Riccó continua a perdere tempo, giallo per il portiere Preti

49’ Giallo anche all’indirizzo di De Cerchi per un fallo tattico

46’ Si riparte al “Faraggiana”, serve un cambio di passo dopo una prima frazione povera di emozioni

SECONDO TEMPO

45’ Concessi 2 minuti di recupero

44’ Occasione Albissole! Diana stacca di testa in modo scomposto, Preti è fuori dai pali ma riesce comunque ad accompagnare il pallone sul fondo

43’ Primo cartellino giallo del match per Caroglio, punito per aver calciato via il pallone

40’ Conclusione di Invernizzi, blocca senza problemi Preti

35’ Ritmi bassi e poche occasioni: gara fin qui avara di emozioni

25’ Cambio obbligato per l’Albissole: si fa male Chiarlone, entra Apicella

20’ Match ancora bloccato: la squadra di Cattardico prova a costruire ma non trova varchi. Tentativo di Macagno su suggerimento di Vierci, ancora murato

10’ Padroni di casa subito in controllo del gioco, un paio di conclusioni respinte dalla difesa

1’ Inizia la sfida al “Faraggiana”

PRIMO TEMPO

È il giorno decisivo: l’Albissole cerca i tre punti che significherebbero promozione in Eccellenza. Al “Faraggiana” arriva il Serra Riccò, ancora in piena lotta per la salvezza.

Le formazioni:

ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, A. De Cerchi, L. Chiarlone, P. Favorito, T. Basso, G. Vierci, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi

A disposizione: N. Negro, F. Minuto, D. Damonte, N. Apicella, M. Amenduni, F. D'Aliesio, G. Moscatelli, J. Ghigliazza, L. Cuka

All.: Cattardico Cristian

SERRA RICCÒ: T. Preti, A. Sarno, G. Montermini, F. Caroglio, S. Severi, P. Orofino, A. Giovinazzo, M. Caruso, G. Siddi, A. Placido, A. Silicani

A disposizione: P. Cagnana, C. Ravenna, A. Tirelli, E. Lozi, G. Panfili, L. Acquanita, M. Fortuna

All.: Digno Adamo

Arbitro: T. Cambiaso

Assistenti: A. Ermini, M. Pilozo Cali