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Calcio | 26 aprile 2026, 15:00

Calcio | Promozione. L’ALBISSOLE TORNA IN ECCELLENZA! Serra Riccó sconfitto e festa grande per i ceramisti

Le reti nella ripresa di Diana e Barisone sigillano la stagione trionfale dei biancazzurri di mister Cattardico, di nuovo nella massima serie del calcio dilettantistico ligure

ALBISSOLE - SERRA RICCO' 3-0 (77’; 87’ Diana, 91’ Barisone rig.)
 

91’ CHIUDE I CONTI IL RIGORE DI BARISONE! Preti intuisce ma titoli di coda al match
88’ Lascia il campo Macagno, entra Cuka
87’ RADDOPPIO ALBISSOLE! Ancora capitan Diana che ci crede e in scivolata trova il goal che regala di fatto ai suoi la promozione in Eccellenza!
84’ Esce Giovinazzo ed entra Fortuna tra gli ospiti
78’ SERRA RICCÓ’ IN 10! Fallo di reazione di Montermini e rosso diretto
77’ ALBISSOLE IN VANTAGGIO! Lancio in mezzo, Diana sfugge alla difesa e di testa scavalca il portiere per il meritato vantaggio. Esplode letteralmente il Faraggiana
72’ PRETI MIRACOLOSO! Grande punizione di Macagno ma il portiere gialloblù si supera
69’ L’Albissole trova il goal ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco! Giallo per un componente della panchina ceramista
67’ Ancora l’Albissole! Questa volta è Barisone che viene fermato in qualche modo davanti al portiere
66’ Cambia anche Cattardico con Benvenuto al posto di Invernizzi
64’ Cambio tra le fila degli ospiti: Tirelli prende il posto di Caruso
61’ Ancora una grande occasione per l’Albissole, Mancagno spara sull’esterno della rete. Ceramisti vicinissimi al vantaggio
61’ Lancio dalle retrovie per Vierci che riesce a concludere con il portiere fuori dai pali ma manda fuori
60’ Occasione per il capitano ospite Placido, da buona posizione manda a lato
57’ Diana vicino al goal, si dispera il capitano ceramista 
54’ Il Serra Riccó continua a perdere tempo, giallo per il portiere Preti
49’ Giallo anche all’indirizzo di De Cerchi per un fallo tattico
46’ Si riparte al “Faraggiana”, serve un cambio di passo dopo una prima frazione povera di emozioni

SECONDO TEMPO

45’ Concessi 2 minuti di recupero

44’ Occasione Albissole! Diana stacca di testa in modo scomposto, Preti è fuori dai pali ma riesce comunque ad accompagnare il pallone sul fondo

43’ Primo cartellino giallo del match per Caroglio, punito per aver calciato via il pallone

40’ Conclusione di Invernizzi, blocca senza problemi Preti

35’ Ritmi bassi e poche occasioni: gara fin qui avara di emozioni

25’ Cambio obbligato per l’Albissole: si fa male Chiarlone, entra Apicella

20’ Match ancora bloccato: la squadra di Cattardico prova a costruire ma non trova varchi. Tentativo di Macagno su suggerimento di Vierci, ancora murato

10’ Padroni di casa subito in controllo del gioco, un paio di conclusioni respinte dalla difesa

1’ Inizia la sfida al “Faraggiana”

PRIMO TEMPO

È il giorno decisivo: l’Albissole cerca i tre punti che significherebbero promozione in Eccellenza. Al “Faraggiana” arriva il Serra Riccò, ancora in piena lotta per la salvezza.

Le formazioni:
ALBISSOLE: D. Pastorino, L. Barisone, A. De Cerchi, L. Chiarlone, P. Favorito, T. Basso, G. Vierci, F. Dorno, A. Diana, M. Macagno, A. Invernizzi
A disposizione: N. Negro, F. Minuto, D. Damonte, N. Apicella, M. Amenduni, F. D'Aliesio, G. Moscatelli, J. Ghigliazza, L. Cuka
All.: Cattardico Cristian

SERRA RICCÒ: T. Preti, A. Sarno, G. Montermini, F. Caroglio, S. Severi, P. Orofino, A. Giovinazzo, M. Caruso, G. Siddi, A. Placido, A. Silicani
A disposizione: P. Cagnana, C. Ravenna, A. Tirelli, E. Lozi, G. Panfili, L. Acquanita, M. Fortuna
All.: Digno Adamo

Arbitro: T. Cambiaso
Assistenti: A. Ermini, M. Pilozo Cali

Gabriele Siri

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