Calciomercato | Cairese. I nomi di Capra e Scalzi contiuano ad essere i più chiacchierati

Il telefono di Pietro Buttu ha iniziato a squillare prestissimo dagli uffici della Cairese. La società valbormidese ha infatti individuato nel tecnico ingauno il profilo ideale già a poche ore dalla reciproca retrocessione in Eccellenza.

La scelta di affidarsi a Buttu non garantirebbe soltanto uno degli allenatori più vincenti e affidabili del panorama regionale, ma consentirebbe anche di intervenire sull'organico eventualmente con ritocchi mirati, evitando rivoluzioni profonde.

Una parte consistente della rosa, infatti, coincide con l'ossatura della squadra con cui Buttu conquistò il campionato di Eccellenza alla guida dell'Albenga. Gli ultimi tam tam di mercato però, sono indirizzati possibili operazioni in entrata.

I nomi più caldi sono quelli di Edoardo Capra e Pippo Scalzi. In attesa che si definisca la situazione del Celle Varazze, sia la Cairese sia il Savona hanno manifestato interesse per Capra, mentre Scalzi rappresenta un profilo particolarmente gradito a Buttu, che lo ha avuto come punto di riferimento nelle esperienze di Imperia e Tortona.

Resta infine da capire se i gialloblù decideranno di intervenire anche per assicurarsi un centravanti in grado di garantire un bottino importante di reti. La mancanza di un vero goleador ha rappresentato il principale limite delle ultime due stagioni al Brin: dopo la separazione da Gueye (avvenuta un anno in mezzo) è sempre mancato un finalizzatore di peso, una lacuna che, alla lunga, ha contribuito inevitabilmente alla retrocessione.