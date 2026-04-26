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Calcio | 26 aprile 2026, 19:24

Calcio | Vado in C, mister Sesia può godersi il trionfo: "Ci sono state le migliori condizioni, ma vincere non è mai scontato" (VIDEO)

La gioia consapevole del tecnico: "Siamo stati bravi e compatti nelle difficoltà, giocatori e società tutta. Futuro? Abbiamo tutto il tempo di vederci"

Calcio | Vado in C, mister Sesia può godersi il trionfo: &quot;Ci sono state le migliori condizioni, ma vincere non è mai scontato&quot; (VIDEO)

Che vincere non sia mai facile mister Marco Sesia ne era ben consapevole anche prima del suo approdo al Vado. Subentrare a stagione in corsa, con una squadra prima in classifica e con la miglior difesa del campionato chiudendo anche col miglior attacco regala una soddisfazione particolare al tecnico che ha condotto i rossoblù, dopo 78 anni, nuovamente tra i professionisti.

Una gioia quindi consapevole quella del tecnico piemontese, che ha vissuto nel suo percorso vadese anche un sorpasso del Ligorna, al quale rende merito, ma che alla fine può brindare senza pensare troppo al futuro. Per quello ci sarà il tempo di sedersi al tavolo e vedersi nonostante il contratto fosse fino a termine della stagione, ha ammesso il tecnico.

Lorenzo Tortarolo

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