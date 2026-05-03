Calcio | Eccellenza. Pietra eliminato dai playoff, i biancocelesti sprecano e la Fezzanese punisce nei supplementari

PIETRA LIGURE - FEZZANESE 1-2 (25' Sogno rig. - 5' Morelli, 118' Beccarelli)
15' ci sarà un minuto di recupero
13' IL VANTAGGIO DELLA FEZZANESE! CHE BEFFA PER IL PIETRA, BATTUTA A FIL DI PALO DI BECCARELLI IMPRENDIBILE PER VERNICE
11' si lotta su ogni pallone con ferocia, cinque alla fine
6' ammonito Scieuzo, proprio il numero sette lascia il campo, al suo posto Baldari
5' la Fezzanese guadagna metri, il Pietra deve provare a non arretrare con il proprio baricentro
2' Parata superlativa di Vernice su Morelli, riflesso felino del portiere pietrese
1' ultimi 15 minuti di gara
SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
15' termina il primo tempo supplementare dopo il triplo tentativo in area della Fezzanese, sempre pronta la retroguardia biancoceleste
14' punizione Pietra, il tentativo utile per Insolito è il secondo, Mazzola si distende sulla sua sinistra
11' provvidenziale l'uscita di Vernice, Morelli era in agguato
6' Verdoia allontana Medusei dalla panchina ospite, cartellino rosso per il numero sei
5' Variazione anche nella retroguardia biancoceleste, in campo Ravoncoli per Gasco. Baracchini per Cappelli nella Fezzanese
3' esce Rovere, applauditissimo, al suo posto Faedo
1' cambia subito Ponte: Corrado per Medusei
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
48' fischia Verdoia, si va ai supplementari!
45' saranno tre i minuti di recupero
45' doppio intervento di Mazzola in pochi istanti, prima sul tentativo di Insolito, poi sulla conclusione dal limite di Fatnassi
41' crampi per Nicolini, entra Beccarelli
34' Insolito nervosissimo, ammonito lui e un giocatore della Fezzanese. Pochi secondi dopo screzio anche con Masi
32' infatti Moraglia cerca nuove energie in mediana: Fatnassi in campo per Odasso
31' il Pietra sembra aver allentato la pressione, guadagna metri la Fezzanese
30' nuova occasione su piazzato da Bruccini, interviene sempre la barriera
29' fallo tattico di Odasso, giallo inevitabile
26' nuovo cambio Pioetra: in campo Insolito per Sogno, con l'indisponibilità di Dominici l'esterno viene schierato riferimento centrale
24' tackle sontuoso di Gasco su Cesarini, il difensore guadagna anche fallo
22' cambio Fezzanese: Aliboni per salerno
20' manca l'aggancio Giglio in area, l'ex Imperia poteva presentarsi solo daanti a Mazzola
18' la Fezzanese si riaffaccia nell'area del Pietra, prima con un cross di Cesarini, poi con un tiro al volo di Bruccini con poche pretese
12' Malagrida ubriaca la difesa verde, Santanocito non interviene per una frazione di secondo, tensione altissima in campo!
11' Ponte corre ai ripari: Masi per Stradini
10' Pili di testa chiama ancora all'intervento Mazzola.
8' il Pietra meriterebbe di gran lunga in vantaggio. Leo scende dalla fascia sinistra e cerca Malagrida sul palo opposto, Mazzola si immola sul suo palo
7' La squadra di Moraglia continua a tenere i ritmi ben sostenuti, Rovere si accentra e calcia di potenza, insufficiente però la mira
3' una finta di troppo per Rovere, ma il Pietra guadagna comunque un corner
2' Sogno giù in area! Tutta la panchina del Pietra praticamente in campo, ma Verdoia lascia correre! Sale anche la tensione tra le due panchine
1' inizia la ripresa! Non ci sono cambi
SECONDO TEMPO
47' termina il primo tempo: davvero un buon Pietra nella prima frazione, che paga però la disattenzione iniziale. Con il pareggio dopo i supplementari i biancocelesti sarebbero comunque qualificati
45' saranno due i minuti di recupero
44' Odasso a giro, facile per Mazzola
43' ancora Santanocito, questa volta di destro dal limite dell'area: vola Mazzola ma non deve intervenire
49' vola Mazzola sul colpo di testa di Santanocito! Pietra a centimetri dalla rete del vantaggio!
33' punizione di Bruccini dai 22 metri, la barriera eretta da Vernice riesce a intercettare
30' ammonito Sogno
30' numero di Malagrida, la conclusione viene blocca in due tempi da Mazzola
29' Cesarini lavora il pallone in area, mancino contrato a pochi passi da Vernice
27' ammonito Nicolini
25' IL PAREGGIO DI SOGNO! BATTUTA IMPECCABILE! RISULTATO DI NUOVO IN PARITA'
24' RIGORE PER IL PIETRA! IMPRENDIBILE ROVERE, IL CAPITANO GIU' IN AREA, VERDOIA INDICA IL DISCHETTO
22' ci mette il sedere Mazzola nell'uscita fuori dall'area. Intervento sui generis ma efficace sull'imbucata biancoceleste
18' riparte la Fezzanese, Bruccini carica il destro dai 20 metri, pallone non lontano dall'incrocio. Il numero otto viene ammonito pochi istanti dopo
14' sul fronte tattico quello del Pietra con il 4-2-3-1 : Odasso in regia accompagnato da Santanocito, Giglio lavora a sostegno di Sogno, 3-5-2 per i verdi
14' tentativo al volo di Sogno, battuta sbucciata
13' spinge a sinistra il Pietra, molto attivo Rovere
10' gara estremamente tirata, tanti i contatti in campo, subito lavoro per Verdoia
7' FEZZANESE SUBITO AVANTI! MORELLI! Muove bene palla la squadra di Ponte da sinistra a destra, palla dentro e guizzo vincente del centravanti
3' subito Scieuzo ficcante a sinistra, Vernice riesce a respingere in qualche modo
1' si parte!
PRIMO TEMPO
PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Odasso, Leo, Giglio, Rovere, Sogno, Malagrida, Santanocito, Iorio.
A disposizione: Duberti, Ravoncoli, G. Insolito, Massa, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu, Fatnassi.
Allenatore: Moraglia
FEZZANESE: Mazzola, Nicolini, Stradini, Vietina, Cappelli, Medusei, Scieuzo, Bruccini, Morelli, Cesarini, Salerno.
A disposizione: Scopis, Corrado, Masi, Aliboni, Beccarelli. Baldari, Bastianelli, Baracchini, Fiori,
Allenatore: Ponte
Arbitro: Verdoia di Genova
Assistenti: Bondi di Genova e Toro di Chiavari