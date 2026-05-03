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Calcio | 03 maggio 2026, 14:42

Calcio | Eccellenza. Pietra eliminato dai playoff, i biancocelesti sprecano e la Fezzanese punisce nei supplementari

I verdi vincono 2-1 al Devincenzi e sfideranno il Campomorone

Calcio | Eccellenza. Pietra eliminato dai playoff, i biancocelesti sprecano e la Fezzanese punisce nei supplementari

PIETRA LIGURE - FEZZANESE 1-2 (25' Sogno rig. - 5' Morelli, 118' Beccarelli)
 

15' ci sarà un minuto di recupero

13' IL VANTAGGIO DELLA FEZZANESE! CHE BEFFA PER IL PIETRA, BATTUTA A FIL DI PALO DI BECCARELLI IMPRENDIBILE PER  VERNICE

11' si lotta  su ogni pallone con ferocia, cinque alla fine

6' ammonito Scieuzo, proprio il numero sette lascia il campo, al suo posto Baldari

5' la Fezzanese guadagna metri, il Pietra deve provare a non arretrare con il proprio baricentro

2' Parata superlativa di Vernice su Morelli, riflesso felino del portiere pietrese

1' ultimi 15 minuti di gara

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
 

15' termina il primo tempo supplementare dopo il triplo tentativo in area della Fezzanese, sempre pronta la retroguardia biancoceleste

14' punizione Pietra, il tentativo utile per Insolito è il secondo, Mazzola si distende sulla sua sinistra

11' provvidenziale l'uscita di Vernice, Morelli era in agguato

6' Verdoia allontana Medusei dalla panchina ospite, cartellino rosso per il numero sei

5' Variazione anche nella retroguardia biancoceleste, in campo  Ravoncoli per Gasco. Baracchini per Cappelli nella Fezzanese

3' esce Rovere, applauditissimo, al suo posto Faedo

1' cambia subito Ponte: Corrado per Medusei

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
 

48' fischia Verdoia, si va ai supplementari!

45' saranno tre i minuti di recupero

45' doppio intervento di Mazzola in pochi istanti, prima sul tentativo di Insolito, poi sulla conclusione dal limite di Fatnassi

41' crampi per Nicolini, entra Beccarelli

34' Insolito nervosissimo, ammonito lui e un giocatore della Fezzanese. Pochi secondi dopo screzio anche con Masi

32' infatti Moraglia cerca nuove energie in mediana: Fatnassi in campo per Odasso

31' il Pietra sembra aver allentato la pressione, guadagna metri la Fezzanese

30' nuova occasione su piazzato da Bruccini, interviene sempre la barriera

29' fallo tattico di Odasso, giallo inevitabile

26' nuovo cambio Pioetra: in campo Insolito per Sogno, con l'indisponibilità di Dominici l'esterno viene schierato riferimento centrale

24' tackle sontuoso di Gasco su Cesarini, il difensore guadagna anche fallo

22' cambio Fezzanese: Aliboni per salerno

20' manca l'aggancio Giglio in area, l'ex Imperia poteva presentarsi solo daanti a Mazzola

18' la Fezzanese si riaffaccia nell'area del Pietra, prima con un cross di Cesarini, poi con un tiro al volo di Bruccini con poche pretese

12' Malagrida ubriaca la difesa verde, Santanocito non interviene per una frazione di secondo, tensione altissima in campo!

11' Ponte corre ai ripari: Masi per Stradini

10' Pili di testa chiama ancora all'intervento Mazzola.

8' il Pietra meriterebbe di gran lunga in vantaggio. Leo scende dalla fascia sinistra e cerca Malagrida sul palo opposto, Mazzola si immola sul suo palo

7' La squadra di Moraglia continua a tenere i ritmi ben sostenuti, Rovere si accentra e calcia di potenza, insufficiente però la mira

3' una finta di troppo per Rovere, ma il Pietra guadagna comunque un corner

2' Sogno giù in area! Tutta la panchina del Pietra praticamente in campo, ma Verdoia lascia correre! Sale anche la tensione tra le due panchine

1' inizia la ripresa! Non ci sono cambi

SECONDO TEMPO
 

47' termina il primo tempo: davvero un buon Pietra nella prima frazione, che paga però la disattenzione iniziale. Con il pareggio dopo i supplementari i biancocelesti sarebbero comunque qualificati

45' saranno due i minuti di recupero

44' Odasso a giro, facile per Mazzola

43' ancora Santanocito, questa volta di destro dal limite dell'area: vola Mazzola ma non deve intervenire

49' vola Mazzola sul colpo di testa di Santanocito! Pietra a centimetri dalla rete del vantaggio!

33' punizione di Bruccini dai 22 metri, la barriera eretta da Vernice riesce a intercettare

30' ammonito Sogno

30' numero di Malagrida, la conclusione viene blocca in due tempi da Mazzola

29' Cesarini lavora il pallone in area, mancino contrato a pochi passi da Vernice

27' ammonito Nicolini

25' IL PAREGGIO DI SOGNO! BATTUTA IMPECCABILE! RISULTATO DI NUOVO IN PARITA'

24' RIGORE PER IL PIETRA! IMPRENDIBILE ROVERE, IL CAPITANO GIU' IN AREA, VERDOIA INDICA IL DISCHETTO

22' ci mette il sedere Mazzola nell'uscita fuori dall'area. Intervento sui generis ma efficace sull'imbucata biancoceleste

18' riparte la Fezzanese, Bruccini carica il destro dai 20 metri, pallone non lontano dall'incrocio. Il numero otto viene ammonito pochi istanti dopo

14' sul fronte tattico quello del Pietra con il 4-2-3-1 : Odasso in regia accompagnato da Santanocito, Giglio lavora a sostegno di Sogno, 3-5-2 per i verdi

14' tentativo al volo di Sogno, battuta sbucciata

13' spinge a sinistra il Pietra, molto attivo Rovere

10' gara estremamente tirata, tanti i contatti in campo, subito lavoro per Verdoia

7' FEZZANESE SUBITO AVANTI! MORELLI! Muove bene palla la squadra di Ponte da sinistra a destra, palla dentro e guizzo vincente del centravanti

3' subito Scieuzo ficcante a sinistra, Vernice riesce a respingere in qualche modo

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

PIETRA LIGURE: Vernice, Gasco, Pili, Odasso, Leo, Giglio, Rovere, Sogno, Malagrida, Santanocito, Iorio.

A disposizione: Duberti, Ravoncoli, G. Insolito, Massa, Aicardi, Faedo, Pavese, Siriu, Fatnassi.

Allenatore: Moraglia
 

FEZZANESE: Mazzola, Nicolini, Stradini, Vietina, Cappelli, Medusei, Scieuzo, Bruccini, Morelli, Cesarini, Salerno.

A disposizione: Scopis, Corrado, Masi, Aliboni, Beccarelli. Baldari, Bastianelli, Baracchini, Fiori, 

Allenatore: Ponte
 

Arbitro: Verdoia di Genova

Assistenti: Bondi di Genova e Toro di Chiavari

Lorenzo Tortarolo

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