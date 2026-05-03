Calcio | Il Vado festeggia la Serie C superando anche la Biellese, la squadra di Sesia si impone per 3-2

VADO - BIELLESE 3-2 (9' Raffini, 39' Raffini, 74' Alfiero - 40' Naamad, 73' Beltrame)
FINISCE QUI! IL VADO CHIUDE ALLA GRANDE LA STAGIONE BATTENDO ANCHE LA BIELLESE! 3-2 IL FINALE, DECISIVA LA DOPPIETTA DI RAFFINI E LA RETE DI ALFIERO
90' cinque di recupero
82' minuti finali per Vita, esce Raffini
80' ci prova su punizione sempre Alluci, destro potente che l'estremo difensore piemontese alza ancora in angolo
78' si mette in proprio Alluci che salta avversari di slancio andando al tiro a giro dal limite, grande risposta in tuffo di Ghisleri che devia in corner
74' ALFIERO! TORNA SUBITO AVANTI IL VADO! L'attaccante ex Pavia si invola solo davanti a Ghisleri, destro rasoterra che taglia fuori causa il numero uno bianconero, 3-2 al "Chittolina"
73' IL PAREGGIO DELLA BIELLESE! Girata vincente di Beltrame all'altezza del dischetto, Gattuso devia con la punta dei guantoni ma non basta ad evitare il 2-2
72' Gaida rileva Facchetti, mentre nel Vado c'è la standing ovation per Ciccone, grande protagonista della cavalcata rossoblu, al suo posto Saltarelli
71' giallo per Alfiero, che trattiene vistosamente per i pantaloncini un avversario
70' Bottone per Colletta in casa Biellese, altro cambio operato da Prina
68' velenoso tiro-cross di Alluci smanacciato in angolo da Ghisleri, ritmi calati in questa ultima parte di gara: i rossoblu aspettano solo premiazione e festa finale
66' nel Vado esce dolorante Sacco, spazio a Boldarin
57' i primi cambi di Sesia: escono Pisanu e Arras, spazio ad Alluci e Alfiero
56' si rivede in avanti il Vado: traversone teso di Lazzarini per la testa di Raffini, sfera sopra la traversa
54' Finizio si sgancia a sinistra andando al tiro da posizione defilata, ci vuole la parata di Gattuso per evitare il 2-2 piemontese
52' colleziona angoli in serie la Biellese, rientrata dagli spogliatoi più convinta rispetto al Vado, Raffini sul primo palo allontana il traversone di Capellupo
48' Arras tenta il sombrero su Gila, bravo il difensore bianconero a mantenere la posizione e a vincere il duello con l'attaccante sardo
46' Capellupo rileva Madiq nella Biellese
SECONDO TEMPO
Squadre al riposo sul parziale di 2-1 a favore del Vado, tra poco il racconto della ripresa
45'+2' Arras in contropiede si divora il 3-1, bravo Ghisleri a restare in piedi fino all'ultimo
45'+1' TRAVERSA DI BELTRAME SU PUNIZIONE, traiettoria velenosa che si stampa sulla trasversale
45' Pisanu spende il fallo da ammonizione trattenendo per la maglia Beltrame lanciato verso l'area rossoblu
44' altra fiammata della squadra di Prina, che si è scossa dopo il 2-0 di Raffini, diagonale violento di Marra che termina di poco sopra la traversa
43' sinistro del numero dieci rossoblu respinto dalla barriera piemontese, Bonotto chiude poi l'azione calciando alle stelle
42' punizione dal limite per il Vado, mattonella ideale per Ciccone...
40' NAAMAD! DIMEZZA SUBIO LO SVANTAGGIO LA BIELLESE! Gran destro da fuori area del centrocampista bianconero, sfera incastrata sotto la traversa dove Gattuso non può intervenire
39' LA DOPPIETTA DI RAFFINI! 2-0 VADO! Ciccone se ne va indisturbato per vie centrali, appoggio in verticale per il numero nove rossoblu che di sinistro infila ancora Ghisleri
33' piemontesi vicinissimi al pareggio! Marra approfitta di un errore in scivolata di Bondioli calciando quasi dalla linea di fondo, la sfera colpisce il palo prima di finire sul mancino di Beltrame, murato dalla difesa rossoblu
25' un altro piazzato del numero dieci della Biellese, pallone direttamente sopra la traversa
22' punizione di Beltrame che non crea problemi a Gattuso, sicura la presa del portiere ex Sanremese
19' gioca a mente completamente libera il Vado, che sta mettendo in mostra tutta la sua qualità: ci prova anche Bonotto da distanza quasi impossibile, pallone non distante dall'incrocio dei pali
15' si va da una parte all'altra senza troppi tatticismi, Sacco in scivolata salva una situazione delicata concedendo il secondo corner alla Biellese, sul proseguio dell'azione arriva la conclusione di Beltrame deviata ancora in angolo da Gattuso
13' continua il duello tra Raffini e Ghisleri: cross al bacio di Ciccone per il centravanti ex Imolese, semirovesciata volante che esalta ancora i riflessi del numero uno piemontese, applausi a scena aperto del "Chittolina"
11' la risposta della Biellese con il sinistro dalla distanza di Finizio, Gattuso respinge con i pugni
9' VADO IN VANTAGGIO! RAFFINI! Sugli sviluppi del corner battuto da Ciccone, il numero nove rossoblu incorna la sfera alle spalle del portiere bianconero, 1-0 al "Chittolina"
8' occasionissima per i rossoblu! Lazzarini si libera a destra e serve in area un pallone delizioso per il piattone sinistro al volo di Raffini, strepitoso il riflesso di Ghisleri che mette in angolo
5' giornata di festa anche per la Biellese, già certa del terzo posto e con il pass playoff in tasca
4' inevitabile qualche rotazione nel Vado: tra i pali gioca Gattuso, in difesa chance per Sacco, coppia d'attacco formata da Raffini e Arras, con una vistosa capigliatura rosa fosforescente
1' inizia la gara!
Prima del via anche un minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi
Pasillo de honor da parte dei giocatori della Biellese al momento dell'ingresso in campo del Vado, all'ultimo ballo della stagione - in attesa della Poule Scudetto - dopo la promozione in Serie C conquistata domenica scorsa
PRIMO TEMPO
Formazioni:
VADO: Gattuso; Sacco, Bondioli, Gulinelli; M. Lazzarini, Ciccone, Pisanu, Abonckelet, Bonotto; Arras, Raffini. A disposizione: Bellocci, Saltarelli, Bussaglia, Vita, De Rinaldis, Boldarin, Alfiero, P. Lazzarini, Alluci. Allenatore: Sesia
BIELLESE: Ghisleri, Facchetti, Colletta, Marra, Beltrame, Finizio, Naamad, Tomasino, Gila, Madiq, Sekka. A disposizione: Coppola, Ardagna, Gaida, Capellupo, Velcani, Bottone, Di Cesare, Velcani. Allenatore: Gaio (Prina squalificato)
Arbitro: Corti di Prato - Assistenti: Graziano di Paola e Otranto di Rossano