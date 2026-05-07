Savate | La Kick Boxing Savate Savona è pronta per gli Italiani di Jesolo

Si svolgeranno sabato 9 e domenica 10 maggio a Jesolo (VE), presso il Palazzo del Turismo, i prossimi Campionati Italiani di Savate Assalto (contatto leggero), organizzati sotto l’egida di Federkombat, unica federazione riconosciuta dal CONI e dalla Federazione Internazionale di Savate.

A prendere parte all’evento sarà anche il team savonese ASD Kick Boxing Savate Savona, guidato dal maestro Andrea Scaramozzino, che porterà in gara ben sette atleti:



Alessio Caleffi, categoria senior -75 kg

Benedetta Costantino, categoria senior F -65 kg

Letizia Pennacino, categoria senior F -65 kg

Aurora Minasso, categoria senior F -65 kg

Silvia Debenedetti, categoria senior F -52 kg

Sofia Pirra, categoria junior F -52 kg

Giulia Dal Bo, categoria junior -56 kg



Vista l’importanza della competizione, che assegnerà ai vincitori delle rispettive categorie non solo il titolo di Campione Italiano ma anche una probabile convocazione nella Nazionale Italiana Federkombat in vista dei prossimi impegni internazionali, il maestro Scaramozzino sarà affiancato in questa trasferta da Simone Micheli e Chiara Vincis, rispettivamente nel ruolo di coach e aiuto coach.