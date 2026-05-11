Calcio | San Franceso Loano. La Monica dopo la retrocessione: "Una pugnalata, a dicembre siamo ripartiti dai nostri valori" (VIDEO)

La scalata della San Francesco Loano si è fermata sul più bello.

Arrivati a un passo dalla permanenza in Eccellenza, dopo un gironi di ritorno di ottimo profilo, i rossoblu di mister Brignoli hanno dovuto cedere il passo di fronte alla Voltrese,

Una ferita che fa male per il direttore sportivo La Monica, deluso come tutto il gruppo loanese subito dopo il triplice fischio finale.

Riordinare le idee e analizzare cosa non ha funzionato sarà fondamentale per impostare la prossima stagione, in un campionato di Promozione che si preannuncia altamente competitivo.