Rari Nantes Savona. Il bilancio del presidente Polti: "Di più non potevamo fare. Arbitraggi? Ci sentiamo come Don Chisciotte..." (VIDEO)

Nonostante i tentativi di contenere la corazzata Brescia alla Rari Nantes Savona è mancato l'acuto finale per puntare alla finale scudetto, ma l'orgoglio e la soddisfazione per il percorso compiuto restano intatti. A fare il punto sull'annata appena conclusa e a tracciare le linee guida per il futuro del club è stato ovviamente il presidente Daniele Polti.

Il numero uno della Rari ha analizzato il bilancio sportivo, non risparmiando una pungente riflessione sul tema arbitrale. Polti lancia inoltre le prime anticipazioni sul mercato e sulla squadra del futuro che verrà affidata a coach Alberto Angelini: una rosa che saluterà Pietro Figlioli e che poggerà su una forte base di giovani pronti a lottare fin da subito per i vertici del prossimo campionato. Tema centrale delle prossime settimane sarà la concessione della piscina "Zanelli" e i possibili nuovi arrivi all'interno del quadro societario.