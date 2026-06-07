Calcio | Il presidente Carella ringrazia la Juniores: "Dna Legino, io ormai sono fuori dagli schemi di questo calcio" (VIDEO)

La consapevolezza del proprio valore, sotto ogni punto di vista, è stato il legame all'interno delle dichiarazioni del presidente Pietro Carella.

A partire dalla Juniores, arrivata fino alla semifinale nazionale, fino ad arrivare alle altre leve del settore giovanile, il massimo dirigente verdeblu ha rivendicato con orgoglio i traguardi raggiunti e lo spirito che hanno sempre contraddistinto il Legino.

Il passaggio di mano al Savona è ormai dietro l'angolo, a causa anche di un mondo dilettantistico che sta trovando regole e ritmi differenti.