 / Calcio

Calcio | 07 giugno 2026, 10:26

Calcio | Il presidente Carella ringrazia la Juniores: "Dna Legino, io ormai sono fuori dagli schemi di questo calcio" (VIDEO)

Calcio | Il presidente Carella ringrazia la Juniores: &quot;Dna Legino, io ormai sono fuori dagli schemi di questo calcio&quot; (VIDEO)

La consapevolezza del proprio valore, sotto ogni punto di vista, è stato il legame all'interno delle dichiarazioni del presidente Pietro Carella.

A partire dalla Juniores, arrivata fino alla semifinale nazionale, fino ad arrivare alle altre leve del settore giovanile, il massimo dirigente verdeblu ha rivendicato con orgoglio i traguardi raggiunti e lo spirito che hanno sempre contraddistinto il Legino.

Il passaggio di mano al Savona è ormai dietro l'angolo, a causa anche di un mondo dilettantistico che sta trovando regole e ritmi differenti.

Eric Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium