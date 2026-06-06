Calcio | Legino. Mister Penna celebra la sua Juniores: "Chiudiamo sul podio nazionale, con questi ragazzi c'è un legame che va oltre al calcio" (VIDEO)

Finisce alle semifinali il sogno tricolore del Legino Juniores. Nella sfida di ritorno contro i campioni in carica della Sestese, la formazione ligure esce nuovamente sconfitta, cedendo il passo a una rivale che ha dimostrato sul campo tutto il proprio valore ed esperienza. Nonostante il risultato sfavorevole, il post-partita si è trasformato nella celebrazione di un cammino straordinario compiuto da un gruppo capace di sovvertire ogni pronostico iniziale, fermando la propria corsa sul podio nazionale.
Un momento di grande emozione, soprattutto per mister Maurizio Penna.