Pallanuoto | Pietro Figlioli ringrazia la Rari: "A Savona ho ritrovato fiducia, ora una nuova pagina a Chiavari" (VIDEO)

La stagione della Rari Nantes Savona si è conclusa con l'amaro in bocca per la mancata qualificazione a gara 3 contro il Brescia, ma con la consapevolezza di aver disputato comunque una stagione in linea con il proprio potenziale. L'ultima sirena del campionato è coincisa però anche con i saluti di un grandissimo protagonista non solo della pallanuoto, ma dell'intero sport azzurro: Pietro Figlioli.
Nei confronti della società savonese Figlioli ha espresso soprattutto gratitudine, dopo la conclusione della propria esperienza con i colori della Pro Recco. Ora però una nuova pagina sta per essere scritta, pur con una nuova prospettiva, con i colori del Chiavari.