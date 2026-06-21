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Pallanuoto | 21 giugno 2026, 07:56

Pallanuoto | Pietro Figlioli ringrazia la Rari: "A Savona ho ritrovato fiducia, ora una nuova pagina a Chiavari" (VIDEO)

Pallanuoto | Pietro Figlioli ringrazia la Rari: &quot;A Savona ho ritrovato fiducia, ora una nuova pagina a Chiavari&quot; (VIDEO)

La stagione della Rari Nantes Savona si è conclusa con l'amaro in bocca per la mancata qualificazione a gara 3 contro il Brescia, ma con la consapevolezza di aver disputato comunque una stagione in linea con il proprio potenziale. L'ultima sirena del campionato è coincisa però anche con i saluti di un grandissimo protagonista non solo della pallanuoto, ma dell'intero sport azzurro: Pietro Figlioli.

Nei confronti della società savonese Figlioli ha espresso soprattutto gratitudine, dopo la conclusione della propria esperienza con i colori della Pro Recco. Ora però una nuova pagina sta per essere scritta, pur con una nuova prospettiva, con i colori del Chiavari.

Paolo Garassino

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