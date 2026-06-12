Calcio | Il Legino saluta in bellezza: premiata in Comune l'Under 19 (FOTO E VIDEO)

Una stagione memorabile che non ha portato alla vittoria del campionato nazionale juniores under 19 ma che rimarrà nella storia non solo del Legino ma del calcio savonese.

Questo pomeriggio in Comune a Savona i ragazzi guidati da mister Maurizio Penna sono stati premiati dall'assessore allo sport Francesco Rossello chiudendo così un'annata grandiosa, da vincitori regionali, che si preannuncia come l'ultima della storia della società verdeblu.

Si avvicina sempre di più infatti la fusione con il Savona anche se lunedì prossimo il presidente Piero Carella avrà un incontro a Palazzo Sisto con il sindaco Marco Russo e non è da escludere che possa essere "salvato" il settore giovanile.

"Il vostro risultato acquista un valore ancora più simbolico. I costi in generale sono aumentati, c'è tantissimo da gestire per una società e diventa tutto più difficile - ha detto Rossello - Sono convinto che quello che ha fatto Piero Carella e chi ha fatto tanto per la società, quello che avete seminato in termini di principi rimarrà e cercheremo di fare in modo che il Legino rimanga in qualche modo".

Dopo il discorso del capitano Gianluca Trisciani e di una colonna del club come Mino Damonte ha preso la parola il numero uno del team leginese.

"Già quest'estate - ha detto Carella - avevo capito che eravate un gruppo di ragazzi eccezionali, una squadra che poteva fare bene. Dove siete arrivati ve lo siete meritato e sono sincero che non me l'aspettavo ma il Legino è sempre stato abituato a fare queste imprese.

Queste vittorie sono frutto di persone che tanti anni fa hanno dato volontariato al Legino, hanno fatto tanto per la società. Siamo purtroppo in una situazione particolare, io a 76 anni ho deciso di dire basta e pensavo che non sarebbe stata questa la fine del Legino.

Stiamo comunque lavorando per far sì che la società continui in qualche modo".

"Questi vostri risultati mi hanno tirato fuori da un buco nero tremendo, mi avete dato grandi emozioni - ha dichiarato il presidente - Anche se non siamo testimoni dello sport, in Italia abbiamo fatto vedere chi siamo. È un peccato che sparisca una società che ha dato esempi ad altre società. Molti hanno cercato di imitarci e non ci sono riusciti".



La rosa del Legino under 19 e lo staff:

I giocatori: ALPICROVI, AMICI, ANGELI, BARBERA, CAMPUS, DI MURRO, OLIVERO, ESU, DE FAZIO, GALOTTO, GORRINO, INTURRI, MATA, OTTAVI, PAINA, PALATTELLA, PALOMBA, PESCIO, REGAZZONI, ROSSI, SADIKU, TRISCIANI, XHAKOSI.

STAFF: Mister: Penna, Mister in 2^: Zunino. Dirigente: Vitale.