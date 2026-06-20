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Pallanuoto | 20 giugno 2026, 08:37

Rari Nantes Savona | L'ultimo ballo di capitan Rizzo: "Questi colori saranno sempre con me" (VIDEO)

Pramiato dalla società e celebrato da compagni e tifosi, la partita di ieri sera contro Brescia ha rappresentato l'ultimo atto agonistico per uno dei grandi campioni della pallanuoto savonese

Rari Nantes Savona | L'ultimo ballo di capitan Rizzo: &quot;Questi colori saranno sempre con me&quot; (VIDEO)

Si chiude un'era per la Rari Nantes Savona e per l'intera pallanuoto italiana. Nella piscina di casa, tra gli applausi scroscianti del pubblico savonese e l'abbraccio commosso di compagni e società, il capitano Valerio Rizzo ha disputato l'ultima partita ufficiale della sua immensa carriera agonistica nella semifinale scudetto persa contro Brescia. 

Ultimo portacolori in vasca dello storico scudetto del 2005, Rizzo appende la calottina al chiodo dopo anni vissuti da protagonista assoluto in Italia e in Europa. Ma il suo legame con i colori biancorossi non si spezza: da domani comincia un nuovo capitolo a bordo vasca.

Paolo Garassino

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