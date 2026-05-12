Calcio | Il Giusvalla vince la Coppa Disciplina, il presidente Biato: "Vincere è importante, rispettare le regole lo è ancora di più"

Il Giusvalla FC è orgoglioso di comunicare di aver ottenuto il miglior punteggio nella Coppa Disciplina del girone savonese di Seconda Categoria per la stagione 2025/26.

Un risultato che non è casuale, ma frutto di una precisa scelta di campo: per il Giusvalla FC il comportamento, il rispetto delle regole e la correttezza dentro e fuori dal terreno di gioco sono elementi fondanti del progetto sportivo e sociale della società.

Questo riconoscimento premia l’impegno di giocatori, staff e dirigenti nel rappresentare al meglio la comunità di Giusvalla.

Dimostra che i risultati si costruiscono anche con la testa, con l’educazione e con il senso di responsabilità verso la maglia e verso gli avversari.

Il Giusvalla FC ringrazia tutti i tesserati per aver incarnato questi valori durante l’intera stagione.

"Continueremo su questa strada", dichiara il presidente Dario Biato, "perché ottenere risultati sportivi è importante, ma rispettando le regole lo è ancora di più".