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Calcio | 12 maggio 2026, 17:45

Calcio | Il Giusvalla vince la Coppa Disciplina, il presidente Biato: "Vincere è importante, rispettare le regole lo è ancora di più"

Calcio | Il Giusvalla vince la Coppa Disciplina, il presidente Biato: &quot;Vincere è importante, rispettare le regole lo è ancora di più&quot;

Il Giusvalla FC è orgoglioso di comunicare di aver ottenuto il miglior punteggio nella Coppa Disciplina del girone savonese di Seconda Categoria per la stagione 2025/26.

Un risultato che non è casuale, ma frutto di una precisa scelta di campo: per il Giusvalla FC il comportamento, il rispetto delle regole e la correttezza dentro e fuori dal terreno di gioco sono elementi fondanti del progetto sportivo e sociale della società.

Questo riconoscimento premia l’impegno di giocatori, staff e dirigenti nel rappresentare al meglio la comunità di Giusvalla.

Dimostra che i risultati si costruiscono anche con la testa, con l’educazione e con il senso di responsabilità verso la maglia e verso gli avversari.

Il Giusvalla FC ringrazia tutti i tesserati per aver incarnato questi valori durante l’intera stagione.

"Continueremo su questa strada", dichiara il presidente Dario Biato, "perché ottenere risultati sportivi è importante, ma rispettando le regole lo è ancora di più".

cs

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