Motori | Enduro, Aurora Pittaluga sfreccia ad Anghiari: secondo gradino del podio per la Fuoringiro Savona

Condizioni estreme e gara particolarmente impegnativa ad Anghiari, dove domenica si è disputata la seconda prova del Campionato Italiano Enduro Under 23/Senior.

La pioggia intensa caduta per tutta la giornata ha trasformato il percorso in un tracciato altamente tecnico e selettivo, mettendo a dura prova piloti e mezzi. Proprio a causa delle difficili condizioni del terreno, la direzione gara ha deciso di annullare il terzo giro previsto dal programma, concludendo la competizione dopo due tornate.

Nonostante il contesto complicato, grande prestazione per la squadra Fuoringiro di Savona. Aurora Pittaluga conquista infatti un ottimo 2° posto, risultato che le consente di consolidare anche la seconda posizione nella classifica di campionato.

Positiva anche la prova di Athena Magliolo, che chiude al 5° posto confermando grande determinazione e mantenendo vive le ambizioni per la corsa al titolo stagionale.

Le due atlete, impegnate insieme sotto i colori del motoclub savonese, trascinano inoltre la squadra al primo posto anche in questa prova, confermando l’ottimo momento del team.