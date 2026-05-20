A Pietra Ligure l’Open Day di Gruppo Badano: sabato 23 maggio freestyle motocross con Vanni Oddera e il Team Daboot, spettacoli e solidarietà

Sabato 23 maggio, a partire dalle ore 15:30 in via Matteotti a Pietra Ligure, inizia l’Open Day di Gruppo Badano, una giornata che unisce spettacolo, motori e solidarietà.

Il centro di Pietra Ligure diventerà un grande spazio a cielo aperto dedicato a famiglie, giovani e appassionati, con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Gaslininsieme.



Il programma dell’Open Day 2026 di Gruppo Badano

Nella giornata ci saranno gli show attesissimi del campione di freestyle motocross Vanni Oddera e del Team Daboot, in programma alle 16:30 e alle 21:30: la rampa per i salti con le moto sarà posizionata in Via Accame.

Al termine dello spettacolo pomeridiano ci sarà la mototerapia, dedicata alle persone con disabilità che vogliono provare l’emozione di salire su una moto.

Prima dello spettacolo serale, alle 20:30 sarà presente il mago Taz che con i suoi giochi di magia farà divertire tutti i presenti con momenti di gioia e stupore.



Street food e stand di beneficenza per il Gaslini

L’intera giornata ha scopo benefico al fine di raccogliere fondi che saranno devoluti interamente alla fondazione Gaslininsieme dell’ospedale per bambini Giannina Gaslini di Genova.

L’Open Day è realizzato con il patrocinio del comune di Pietra Ligure e per tutta la durata dell’evento sarà presente il gustoso street food curato dall’Associazione Ristoratori di Pietra Ligure, lo stand dei prodotti dell’Associazione Facciamo Centro, le innovative creazioni artigianali de La Valigia della Buru e le piante aromatiche di RB Plant.

Gruppo Badano, azienda organizzatrice dell’evento, presenterà, insieme alla prima squadra dell’A.S.D. Pietra Ligure 1956, una selezione di articoli esclusivi dedicati all’evento.

In Piazza Paolo Boselli ci saranno, inoltre, le minimoto che, grazie alla scuola di motocross JMX faranno divertire i bambini in sicurezza.

Il ricavato di ogni stand andrà ad aggiungersi alla donazione per la Fondazione Gaslininsieme.



Gruppo Badano: una realtà vicina al territorio

“È da quattro anni che l’Open Day di Gruppo Badano è diventato una festa vissuta insieme al territorio e alla comunità locale – afferma Marco Badano, amministratore delegato di Gruppo Badano – Anche i nostri dipendenti partecipano numerosi alla giornata offrendo supporto volontario all’organizzazione. È un grande momento di festa che unisce solidarietà, divertimento e beneficenza. Vanni Oddera è il nostro testimonial e da anni sosteniamo anche i suoi progetti legati alla mototerapia, perché rappresentano valori che Gruppo Badano condivide pienamente. L’ospedale Gaslini è un’eccellenza del territorio ligure e svolge un ruolo fondamentale per tanti bambini: per questo riteniamo importante contribuire e sostenere la Fondazione Gaslininsieme”.

L’appuntamento è, come ogni anno, da non perdere: la giornata, gratuita e aperta al pubblico, da segnare sul calendario è quella di sabato 23 maggio 2026.



INFORMAZIONI SU GRUPPO BADANO

Attivo da oltre sessant’anni, Gruppo Badano è una realtà radicata nel territorio ligure che sviluppa soluzioni nel settore energetico.

L’azienda offre soluzioni per privati, imprese e condomìni, tra cui luce e gas, GPL, GNL (attraverso BiFuel il primo distributore stradale Gas Naturale Liquefatto in Liguria sulla strada di scorrimento veloce fra Savona e Vado Ligure), gasoli, energie rinnovabili e servizi condominiali.

Parte di Gruppo Badano è X Energy, specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas, con consulenza diretta e senza call center.