Ad Alassio torna Vela & Motori Cup: tre giorni tra yacht storici e Ferrari

Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio Alassio ospiterà la nuova edizione di “Vela & Motori Cup – Alassio 2026”, manifestazione che unirà sport, eleganza e tradizione tra il mare del Ponente ligure e le piazze cittadine. Protagoniste dell’evento saranno le imbarcazioni dell’Associazione Yacht Classic RH e le Ferrari del Red Passion Owners Club Ferrari Torino.

Il programma, consultabile sul sito ufficiale della manifestazione, prevede tre giornate di competizioni e iniziative collaterali. Nelle mattinate da venerdì a domenica sarà allestito uno spazio dedicato alle famiglie e ai giovani curiosi, che potranno salire a bordo delle barche dell’associazione e ammirare da vicino le storiche vetture del Cavallino Rampante.

La manifestazione punta a offrire un’esperienza esclusiva, capace di coniugare sport, cultura e stile.

“Ormai da anni il Porto Luca Ferrari si presta all’organizzazione di eventi non solo sportivi ma anche a sfondo sociale e esperienziale. Insieme agli appassionati di questo sport meraviglioso che è la vela siamo lieti di unire altri appassionati come quelli delle auto sportive. Il connubio si è rivelato vincente lo scorso anno e quest’anno viene riproposto ai massimi livelli grazie alla prestigiosa partnership con il Club Ferrari di Torino”, afferma Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio.

Le regate trasformeranno le acque del Ponente in un palcoscenico di tecnica e passione, mentre il raduno automobilistico celebrerà il fascino senza tempo delle auto sportive. Il calendario sarà arricchito da visite culturali, incontri artistici, happening per famiglie e giovani, cene conviviali e momenti di confronto legati al mondo della vela.

“Eventi come Vela & Motori Cup, patrocinato dall'Assessorato allo Sport del nostro Comune, dimostrano quanto, intorno allo sport (e in questo caso alla vela) possano svilupparsi e aggregarsi iniziative sportive e sociali di grande valore, con esperienze capaci di lasciare un segno positivo. Ci fa quindi particolarmente piacere che una manifestazione così prestigiosa e di ampio respiro possa essere anche un’opportunità concreta di incontro e condivisione, espressione di una rete virtuosa tra associazioni, istituzioni e territorio”, dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati.

Tra i temi centrali dell’appuntamento anche il valore formativo e professionale della vela per le nuove generazioni. “Il futuro della vela in Italia ed all’estero ed in particolare della vela classica, dipenderà anche da quanto i giovani sapranno essere coinvolti ed appassionati non solo da questo splendido sport, ma anche dal come può esser formidabile strumento di condivisione valoriale, di inclusione e anche possibile sbocco occupazionale”, sottolinea Carlo Canepa, presidente CNAM.

Uno degli obiettivi dichiarati della manifestazione è infatti promuovere la cultura nautica sul territorio, coinvolgendo giovani e famiglie attraverso momenti divulgativi e visite guidate. In primo piano l’attività dell’associazione Yacht Classic Royal Heritage, guidata da Riccardo Ghidella, che porterà in gara alcuni yacht di particolare valore storico e organizzerà aperture al pubblico a bordo delle imbarcazioni.

Tra queste anche Triboulet, storico Swan 43 progettato per Nautor dal designer neozelandese Ron Holland nel 1984, modello legato alla tradizione delle grandi regate internazionali.

L’evento ospiterà inoltre Luca Ferron, disegnatore e modellista velico di fama internazionale, che firmerà con una propria opera il primo premio assoluto della manifestazione e incontrerà il pubblico durante il weekend.

Accanto alla vela, grande spazio ai motori con il raduno dedicato alle Ferrari, organizzato con il Red Passion Owners Club Ferrari Torino, guidato da Luciano Terzolo. “Siamo felici di partecipare alla seconda edizione di questo evento unico nel suo genere. La bellezza delle vele unita all’eleganza di queste auto è in grado di creare uno spettacolo senza precedenti”, commenta Terzolo.

Le vetture sfileranno tra le vie e le piazze di Alassio e della Riviera, in un percorso pensato per valorizzare il territorio e mettere in dialogo la storia dell’eccellenza automobilistica con quella della nautica.

“La vela è insieme sostenibilità e centralità della persona ed oltre ad essere palestra di vita per i giovani può essere un importante sbocco professionale per la grande necessità di competenze qualificate che ha oggi la sua filiera - sottolinea Riccardo Ghidella, guida di Yacht Classic Royal Heritage, coideatrice dell’evento - È necessario far comprendere ai giovani questa opportunità partendo dall’allargare il più possibile la platea delle barche classiche e young timer, spiegandone la bellezza ma anche descrivendone la storia ed i legami che, nel loro percorso, hanno avuto rispetto alle tecnologie, all’arte, al design, alla musica, di ogni loro periodo”.

“La vela può essere quindi uno straordinario strumento di azione sociale, culturale e turistico se trova eventi come questo, che sanno unire il racconto di un oggetto come la barca, rispetto al suo contesto culturale, tecnologico e territoriale. In uno splendido Paese la cui terra è per l’80% sul mare, come l’Italia, il comprendere questo e l’organizzare eventi di questa natura con le Amministrazioni, i Marina e i Circoli interessati, significa offrire formazione, opportunità economica e di sviluppo, quindi speranza ed occupazione, anche ai giovani. Per questo Yacht Classic è nata e per questo progetta questi eventi. Per la nostra Flotta di armatori ‘essere Royal Heritage’ è il scegliere di metter a disposizione le proprie barche per questa alta finalità, per questi valori, per la persona e la sua crescita” chiosa Ghidella.