Alassio | Cala il sipario sulla Vela & Motori Cup: a trionfare è “Sandra” di Carbonaro

Si è chiusa con una giornata luminosa e partecipata la seconda edizione della Vela & Motori Cup ad Alassio, confermando il successo di una manifestazione capace di unire mare e motori in uno scenario di grande fascino. Il terzo e ultimo giorno ha regalato al pubblico uno dei momenti più suggestivi dell’intero evento: la parata sul Molo Bestoso, dove le Ferrari schierate sul pontile hanno salutato l’elegante “inchino” delle barche a vela, in un dialogo spettacolare tra due mondi accomunati da passione e tradizione.

Centinaia di spettatori hanno affollato il waterfront alassino fin dalle prime ore del mattino, attratti da uno show unico nel suo genere. Il rombo delle iconiche rosse del Club Red Passion Owners di Torino, guidato dal presidente Luciano Terzolo, ha fatto da contrappunto alla sfilata delle imbarcazioni dell’associazione Yacht Classic Royal Heritage, regalando immagini destinate a restare.

Dopo la parata, il vento da Levante ha permesso lo svolgimento della terza e ultima regata su percorso a bastone. A imporsi, sia in tempo reale sia nel proprio raggruppamento, è stato il San Germani “Sandra” dell’armatore Marco Carbonaro, che ha conquistato anche il trofeo challenge Vela & Motori Cup. Alle sue spalle si sono classificati “Triboulet”, Swan 43 Ron Holland di Riccardo Ghidella, e “Kai Zen”, Elan 310 di Giorgio Possio, prima tra le imbarcazioni di dimensioni più contenute.

La cerimonia conclusiva, ospitata al Porto Luca Ferrari, ha avuto toni anche emozionanti. Qui è stato consegnato per la prima volta il trofeo challenge realizzato da Luca Ferron, un’opera unica ispirata alle linee IOR del New York Yacht Club 48 degli anni Settanta. Un riconoscimento simbolico, che l’equipaggio di “Sandra” ha deciso di donare al circolo di Alassio, in attesa della prossima edizione.

Spazio anche all’eleganza, con il premio assegnato a “Bonita”, Craglietto Sparkman & Stephens di Claudio Carioggia, distintasi non solo per le linee ma anche per la presenza a bordo di un equipaggio speciale: i piccoli Amedeo e Carola, protagonisti attivi durante la regata.

A tracciare il bilancio dell’evento è stato lo stesso Ghidella, tra gli ideatori della manifestazione, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel promuovere la cultura del mare, il turismo e il legame tra tradizione e innovazione, evidenziando anche la forte sinergia con le istituzioni e il territorio.

Organizzata con il patrocinio del Comune di Alassio e della Regione Liguria, e in collaborazione con la città di Imperia, la Vela & Motori Cup 2026 va in archivio con numeri e partecipazione importanti. L’appuntamento è già fissato al 2027, con la promessa di un evento ancora più ricco e coinvolgente.