Motori | Motoclub Fuoringiro Savona, da Villafranca a Pinerolo un inizio di maggio in crescita per gli atleti savonesi nel motocross

Il Motoclub Fuoringiro Savona prosegue il proprio cammino nel campionato Nord-Ovest Motornext di motocross con un bilancio positivo al termine del lungo fine settimana di gare tra Piemonte e Liguria, segnato da due risultati che confermano la crescita degli atleti impegnati.

Il primo appuntamento si è disputato il 1° maggio a Villafranca, sede della quarta prova della categoria femminile. Protagonista Barbara Bonifacino, che ha centrato un nuovo secondo posto al termine di una gara combattuta e regolare. Una prestazione che la conferma stabilmente tra le protagoniste della stagione, come sottolineato anche dal podio celebrato a fine gara.

Due giorni più tardi, il 3 maggio, riflettori puntati sul circuito di Pinerolo per la prova della classe MX1 Sport. Qui Stefano Milani ha chiuso in nona posizione, portando a termine una gara solida e conquistando punti preziosi per la classifica generale.

Per il Motoclub Fuoringiro Savona si tratta di “due importanti risultati che consolidano il lavoro svolto in questa prima parte di stagione”, in un avvio di campionato che conferma continuità e competitività in più categorie.