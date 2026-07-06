Calciomercato | Pallare, dopo le conferme arriva l'annuncio di Fabio Bastoni

Hublina, Resio e Ormenisan continueranno a far parte della rosa del Pallare.
Ieri la società del presidente Isnardi ha iniziato a sfogliare la margherita dei rinnovi, svelando però anche un nuovo volto all'interno dell'organico a disposizione della coppia Marian - Jurchescu.
In biancoblu arriva infatti Fabio Bastoni. L'attaccante classe 2001 arriva al "Ravera" dopo l'esperienza con i colori del Mallare, e una lunghissima esperienza all'interno delle squadre valbormidesi tra cui Cengio, Plodio, Rocchettese, Aurora, Dego e Bragno.