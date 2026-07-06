Calcio | Il nuovo segretario arriva dal Dolomiti Bellunese, ufficiale l'ingaggio di Nicolò Buracchio

Con l'arrivo di luglio è iniziata ufficialmente la nuova stagione anche per i segretari sportivi.

Alessandro D'Angelo ha salutato la Liguria per intraprendere una nuova esperienza all'Alessandria, mentre negli uffici del "Ferruccio Chittolina" ha preso posto Nicola Buracchio.

Classe 1985, originario dell'Abruzzo, Buracchio è laureato in Giurisprudenza e ha conseguito a Coverciano l'abilitazione alla professione di Direttore Sportivo, un percorso formativo che gli ha permesso di sviluppare competenze sia in ambito amministrativo sia in quello tecnico-organizzativo.

Nel corso della sua carriera ha maturato una significativa esperienza nel calcio dilettantistico e professionistico. È stato Segretario Generale del Campobasso, per poi ricoprire per due stagioni il medesimo ruolo nel Chieti F.C. 1922 in Serie D. In seguito è approdato al Trapani, entrando a far parte dell'organigramma del club granata durante la sua esperienza in Serie C.

L'ultima tappa del suo percorso professionale è stata la Dolomiti Bellunesi, sempre in terza serie, dove ha ricoperto l'incarico di Segretario Generale contribuendo all'attività del club veneto prima del trasferimento al Vado.

Nel suo curriculum spicca anche il riconoscimento di Miglior Segretario Sportivo della Serie D e della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione 2022/2023, premio assegnato dal Dipartimento Interregionale della LND.