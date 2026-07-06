Calciomercato. Primo colpo in mediana per il Millesimo, ufficializzato Leonardo Gabelli

L'annuncio della società giallorossa:

L’ASD MILLESIMO è lieta di comunicare il secondo colpo di mercato per la stagione 2026/2027 di Serie D.

Arriva in giallorosso Leonardo Gabelli, centrocampista classe 2002.

Giocatore di grande presenza, cresciuto nello Spezia U19, mandato poi in prestito alla Pergolettese in Serie C.

Nelle ultime stagioni è stato protagonista in Serie D vestendo le maglie della Fezzanese e Lavagnese, maglia con la quale ha segnato 4 gol dell’ultima stagione.

Il commento della società: “Diamo il benvenuto a Leonardo e gli auguriamo un grande in bocca al lupo per la prossima stagione in gialloross