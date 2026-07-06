Calciomercato | E' l'Arenzano la nuova squadra di Giacomo Piu

Il comunicato:

L’Arenzano F.C. è lieto di annunciare l’attaccante Giacomo Piu, classe 2002.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, Giacomo ha poi proseguito il proprio percorso vestendo le maglie di Sanremese e Vado in Serie D, per poi maturare esperienze con Savona, Ceriale, Finale e, nell’ultima stagione, Pontelungo in Promozione.

Un percorso che, nonostante la giovane età, gli ha permesso di confrontarsi con realtà importanti del calcio ligure e nazionale.

La società dà il benvenuto a Giacomo e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra.