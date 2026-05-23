Calcio | Dego. Il nuovo mister è Dario Roso, Massimo Mignone: "Non ci nascondiamo, puntiamo a una stagione da vertice"

È stato ufficializzato pochi minuti fa il nome del nuovo allenatore del Dego.

La guida tecnica della prima squadra passa a Dario Roso, chiamato a raccogliere l’eredità lasciata da Ermanno Frumento. Per il nuovo tecnico si tratta di un ritorno in panchina dopo le precedenti esperienze maturate con Letimbro e Pallare.

A commentare la scelta è il dirigente Massimo Mignone, che ha voluto prima di tutto ringraziare l’allenatore uscente e dare il benvenuto al suo successore. Lo stesso dirigente ha poi inquadrato il prossimo campionato, sottolineando come le novità del girone A, con l’assenza di realtà come Ventimiglia e Virtus Sanremese, e i progressi sul progetto del nuovo impianto sportivo, stiano contribuendo a delineare uno scenario ambizioso.

«Ci tengo a ringraziare ancora una volta mister Frumento e a dare il benvenuto a Dario – ha dichiarato Mignone –. Visto che non ci saranno più Ventimiglia e Virtus Sanremese nel girone A, non ci vogliamo nascondere: e, considerando anche che la costruzione del nostro nuovo stadio sembra ormai realtà, proveremo a fare un campionato per puntare al vertice».

Poi, con una battuta, ha aggiunto: «E comunque, finché non andremo in Promozione, il mio mandato non sarà finito».