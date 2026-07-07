Imperia Calcio, esperienza e qualità in mezzo al campo: ufficiale l'arrivo di Nana Welbeck

L'Imperia Calcio mette a segno un importante innesto per il centrocampo annunciando l'ingaggio del centrocampista ghanese Nana Welbeck, calciatore di grande esperienza maturata tra i professionisti italiani e in diversi campionati europei. Classe 1994, Welbeck è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, società con la quale ha esordito in Serie A nel 2011, dimostrando fin da giovanissimo qualità tecniche e personalità.

Nel corso della sua carriera ha collezionato numerose presenze tra Serie B e Serie C, vestendo le maglie di Catanzaro, Catania, Lucchese e Livorno. Proprio con la formazione amaranto ha disputato l'ultima stagione nel campionato di Serie C, confermandosi un elemento di affidabilità ed esperienza.

Il suo percorso calcistico è arricchito anche da diverse esperienze internazionali. Welbeck ha infatti giocato in Slovenia con l'NK Krka, in Danimarca con l'Odense e in Bosnia-Erzegovina con il Mladost Doboj Kakanj, ampliando il proprio bagaglio tecnico e tattico in contesti differenti.