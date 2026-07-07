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Calcio | 07 luglio 2026, 11:15

Calciomercato | Il Celle Varazze riparte da Donaggio e Padovan, confermati anche i giovani Calcagno e Miragliotta

Calciomercato | Il Celle Varazze riparte da Donaggio e Padovan, confermati anche i giovani Calcagno e Miragliotta

Il Celle Varazze, dopo il cambio al vertice societario, ha avviato la programmazione per il prossimo campionato di Serie D ufficializzando le prime quattro conferme in rosa

Nel reparto offensivo resta il centravanti Luca Donaggio (classe 1997), reduce dagli 11 gol siglati nella stagione 2025-26. La difesa conterà ancora sulla duttilità di Gabriel Padovan (2000), alla terza stagione all'Olmo Ferro

A centrocampo confermati due profili giovani: Federico Calcagno (2005), già protagonista nell'ultimo biennio biancoblu dopo la crescita tra Praese e Vado, e il promettese Riccardo Miragliotta (2007), cresciuto nel vivaio del Genoa prima delle esperienze con Lavagnese e, ovviamente, Celle Varazze.

Redazione

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