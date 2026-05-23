Calcio | Pontelungo. Ultimo round playoff per la Juniores, battere il Magra Azzurri potrebbe voler dire promozione in Eccellenza

Ultimo appuntamento della fase triangolare playoff per la Juniores del Pontelungo, attesa da una gara decisiva nell’intero percorso post-season.
I granata si presentano allo stadio Riva consapevoli della situazione di classifica: il Magra Azzurri guida il mini-girone grazie al successo per 2-1 sull’Olympic, mentre gli ingauni hanno aperto il proprio cammino con un pareggio per 1-1. Un equilibrio ancora parziale che rende la sfida odierna fondamentalesotto ogni punto di vista.
Calcio d’inizio fissato alle ore 17, in un confronto che non ammette strategie attendiste. Per centrare il primo posto del triangolare e assicurarsi la promozione, il Pontelungo è chiamato a vincere, senza possibilità di alternative o combinazioni favorevoli.
Al di là dell’esito del match, resta comunque significativo il percorso compiuto dalla formazione Juniores, realtà nata da pochi anni e già capace di consolidarsi stabilmente nelle zone alte della categoria. Un processo di crescita costante che ha accompagnato la squadra stagione dopo stagione.
L’eventuale salto nel campionato di Eccellenza (bisognerà attendere il quadro definitivo dei campionati) rappresenterebbe il naturale punto di approdo di questo sviluppo: un passaggio che darebbe ulteriore valore a un progetto tecnico costruito nel tempo e ormai stabilmente competitivo.