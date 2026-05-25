Calcio giovanile | La Juventus si è aggiudicata al "Levratto" il Trofeo Pierino Prati, sesto posto per la Veloce

Grande partecipazione ieri al campo “Felice Levratto” di Zinola per la terza edizione del Trofeo Pierino Prati, appuntamento dedicato alla memoria dell’ex attaccante azzurro campione d’Europa nel 1968, che nella parte finale della propria carriera vestì anche la maglia del Savona.

La manifestazione ha riunito otto formazioni suddivise in due gironi da quattro, con successive finali incrociate in base al piazzamento ottenuto nella prima fase. In campo quattro club professionistici – Juventus FC, Torino FC, Genoa CFC e Como 1907 – insieme alle società dilettantistiche del territorio Veloce 1910, Albissole 1909, Polis Genova e Arenzano FC.

Durante la fase a gironi si sono viste partite equilibrate e ricche di intensità, con tanti giovani interessanti messi in evidenza nel corso della giornata. Il torneo si è poi concluso con le finali per ogni posizione di classifica, culminate nella sfida decisiva tra Juventus e Genoa. A sollevare il trofeo sono stati i bianconeri, vittoriosi 3-2 al termine di una finale combattuta e spettacolare.

Buon percorso anche per la Veloce 1910, che ha terminato la competizione al sesto posto in un contesto di alto livello tecnico. Da segnalare inoltre i premi individuali conquistati dai giovani granata: Nicolò Oranges, classe 2016, è stato eletto miglior giocatore tra le società dilettantistiche, mentre Leonardo Cioè, anch’egli 2016, ha ricevuto il riconoscimento di miglior portiere dilettantistico. Entrambi hanno partecipato al torneo sottoleva.

"Un ringraziamento particolare va agli organizzatori - ha dichiarato la società - allo staff e ai volontari che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, oltre a Giancarlo Aismondo, ormai ex responsabile del Settore Giovanile, apprezzato da tutti gli staff presenti per l’eccellente organizzazione e per il lavoro svolto negli anni a favore della crescita del vivaio".

Partite di Qualificazione

09:30 (Campo A): VELOCE 1910 - GENOA CFC 0 - 3

09:30 (Campo B): ARENZANO FC - ALBISSOLE 1909 1 - 1

10:00 (Campo A): TORINO FC - POLIS GENOVA 3 - 1

10:00 (Campo B): JUVENTUS FC - COMO 1907 1 - 0

10:30 (Campo A): GENOA CFC - TORINO FC 4 - 1

10:30 (Campo B): ARENZANO FC - JUVENTUS FC 0 - 3

11:00 (Campo A): VELOCE 1910 - POLIS GENOVA 2 - 0

11:00 (Campo B): COMO 1907 - ALBISSOLE 1909 5 - 0

11:30 (Campo A): VELOCE 1910 - TORINO FC 0 - 2

11:30 (Campo B): ALBISSOLE 1909 - JUVENTUS FC 0 - 7





PAUSA PRANZO

15:00 (Campo A): GENOA CFC - POLIS GENOVA 3 - 0

15:00 (Campo B): ARENZANO FC - COMO 1907 0 - 1





Girone A

GENOA CFC — 9 Pt

TORINO FC — 6 Pt

VELOCE 1910 — 3 Pt

POLIS GENOVA — 0 Pt



Girone B

JUVENTUS FC — 9 Pt

COMO 1907 — 6 Pt

ARENZANO FC — 1 Pt

ALBISSOLE 1909 — 1 Pt



Finali

15:30 (Campo A): POLIS GENOVA - ALBISSOLE 1909 1 - 2

15:30 (Campo B): VELOCE 1910 - ARENZANO FC 0 - 4

16:00 (Campo A): TORINO FC - COMO 1907 0 - 1

16:00 (Campo B): GENOA CFC - JUVENTUS FC 2 - 3



Classifica Finale

JUVENTUS FC

GENOA CFC

COMO 1907

TORINO FC

ARENZANO FC

VELOCE 1910

ALBISSOLE 1909

POLIS GENOVA