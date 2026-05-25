 / Calcio

Calcio | 25 maggio 2026, 10:58

Calcio | Poule Scudetto. Gli highlights della semifinale di andata tra Barletta e Vado (VIDEO)

Decisivi gli ultimi minuti con il palo colpito e l'autogol di Abonckelet

Non è bastato al Vado il rigore di Diego Vita

Non è bastato al Vado il rigore di Diego Vita

La sintesi a cura di Telesveva:

BARLETTA - VADO 2-1

Marcatori: 24' Vita (V), 41' Lattanzio (B), 90' aut. Abonckelet (B)

BARLETTA: Fernandes, Cancelli, Franco, Bizzotto, Ragone, Cerutti (66' Guadalupi), Piarulli, Malagnino (72' Dicuonzo), Lattanzio (77' Malcore), Laringe (77' Alma), Da Silva. 

A disposizione: Caputo, Basso, Bonnin, Fino, Martano. 

Allenatore: Paci.
 

VADO: Bellocci, Lupinacci (46' Stampi), M. Lazzarini (62' Bondioli), Saltarelli, Rosa, Ciccone (62' Gulinelli), De Rinaldis, Abonckelet, Vita, Arras (81' Pisanu), Raffini (71' Alfiero). 

A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Cecchinato, P. Lazzarini. 

Allenatore: Sesia.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium