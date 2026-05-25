Calcio | Poule Scudetto. Gli highlights della semifinale di andata tra Barletta e Vado (VIDEO)

La sintesi a cura di Telesveva:
BARLETTA - VADO 2-1
Marcatori: 24' Vita (V), 41' Lattanzio (B), 90' aut. Abonckelet (B)
BARLETTA: Fernandes, Cancelli, Franco, Bizzotto, Ragone, Cerutti (66' Guadalupi), Piarulli, Malagnino (72' Dicuonzo), Lattanzio (77' Malcore), Laringe (77' Alma), Da Silva.
A disposizione: Caputo, Basso, Bonnin, Fino, Martano.
Allenatore: Paci.
VADO: Bellocci, Lupinacci (46' Stampi), M. Lazzarini (62' Bondioli), Saltarelli, Rosa, Ciccone (62' Gulinelli), De Rinaldis, Abonckelet, Vita, Arras (81' Pisanu), Raffini (71' Alfiero).
A disposizione: Gattuso, Bussaglia, Cecchinato, P. Lazzarini.
Allenatore: Sesia.