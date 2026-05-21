Calcio, Juniores | Pontelungo. Sale l'attesa per la sfida promozione contro il Magra Azzurri, mister Accame: "Padroni del nostro destino"

In vista del match decisivo degli spareggi playoff del campionato Juniores Interprovinciale, in casa Pontelungo cresce l’attesa per una sfida che può valere una pagina di storia. Sabato i granata ospiteranno il Magra Azzurri con un solo risultato a disposizione: la vittoria.

Mister Fabrizio Accame presenta così la gara: “Partite come queste si preparano da sole. Tutti vorrebbero scendere in campo e non nascondo di avere ancora qualche dubbio perché i ragazzi si stanno allenando molto bene. Arriviamo a questo appuntamento nella condizione ottimale, sia fisicamente che mentalmente. Siamo padroni del nostro destino e raggiungere questo traguardo sarebbe qualcosa di eccezionale per la nostra società.”

Il tecnico si aspetta una sfida equilibrata: “Probabilmente saranno gli episodi a fare la differenza e starà a noi portarli dalla nostra parte. Abbiamo le nostre carte e ce le giocheremo fino in fondo. Se i nostri avversari saranno più bravi gli faremo i complimenti, ma senza lasciare nulla al caso e cercando di sfruttare anche il fattore campo.”

Parole che arrivano da chi, in questo progetto, ha creduto fin dall’inizio: “Tre anni fa nessuno avrebbe immaginato che il Pontelungo potesse ambire a una posizione di rilievo nel panorama dilettantistico regionale. Sono orgoglioso di aver fatto parte di questo percorso. Ringrazio il presidente Michele Neri, il DG Cesare Renzini, mister Fabio Zanardini, il DS Salvatore Curri e tutto il mio staff, persone che mi sono state vicine soprattutto nei momenti più difficili.”

Poi il pensiero va ai suoi ragazzi: “Comunque vada è stata una stagione fantastica. Questo gruppo ha dimostrato carattere, unione e determinazione, reagendo sempre nei momenti più complicati. Non posso rimproverare nulla a questi ragazzi: hanno dato l’anima.”

Infine lo sguardo va oltre il risultato: “La nostra missione è anche quella di essere al servizio della prima squadra. Il successo più grande sarà vedere in futuro questi ragazzi indossare quella maglia. Magari un giorno il capitano del Pontelungo arriverà proprio dal nostro settore giovanile.”

E il finale è quello che rappresenta perfettamente lo spirito granata: “Questa squadra rappresenta a pieno lo spirito Pontelungo e rispecchia anche il mio carattere focoso. Animo Pontelungo!”