Calcio | Prima Categoria. L'andata playoff alla Dinamo Apparizione, la Virtus Don Bosco cade al 96'

La gara di andata della semifinale playout di Prima Categoria è andata appannaggio della Dinamo Apparizione.
Decisivo il gol al 96', con le proteste da parte dei varazzini per un calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara pochi istanti prima.
La Virtus aveva chiuso in parità il primo tempo, dopo la rete al 41' di Posligua subito pareggiata da bomber Perrone.
Con questo risultato la partita resta comunque aperta: ai nerazzurri sarà infatti sufficiente vincere la gara di ritorno all'Olmo - Ferro, con qualsiasi risultato, per ottenere la salvezza.
DINAMO APPARIZIONE: Lusardi, Augiemri, Placido, Aly L., Abbaduto, Guglielmi, Aly M. (82' Ndiaye), Broso, Biggi (78' Massari), Mello Bonfim, Posligua Garces.
Allenatore: CT.
VIRTUS DON BOSCO: Danaidi, Sambarino, Siri M.,Cimolato, Mordeglia, Siri R., Ranne, Cozzi, Cangiano, Perrone, Tomasi.
Allenatore: Pusceddu