Calcio | Playoff di Eccellenza. Mezza Liguria guarda al cammino della Fezzanese, primo round con il Nuovo Pordenone

I playoff nazionali di Eccellenza rappresentano un appuntamento importante per chi cerca di ottenere il pass per la promozione in Serie D, ma al contempo il loro esito avranno un impatto fondamentale sui prossimi campionati regionali.
All'esito della semifinale d'andata tra Nuovo Pordenone e Fezzanese guarderanno con interesse tutte le squadre impegnate nei playoff.
In primis il Savona, impegnato alle 18:00 nella finale di Promozione contro il Vallescrivia, la promozione in Serie D dei verdi levantini amplierebbe a due i ripescaggi dalla Prima Categoria e a sei quelli dalla Seconda.
Prima tappa al Bottecchia per la squadra di Ponte alle ore 16:00, tra sette giorni il ritorno in Liguria.