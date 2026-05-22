Calcio | Serie D. Marcello Pitino è il nuovo direttore sportivo dell’Imperia

L’Imperia Calcio affida il ruolo di direttore sportivo a Marcello Pitino, dirigente di grande esperienza con oltre trent’anni di carriera nel calcio professionistico e dilettantistico italiano. Nato a Modica, in provincia di Ragusa, l’8 gennaio 1958, Pitino ha costruito il proprio percorso prima da calciatore e poi da dirigente.

Da attaccante ha vestito le maglie di Marsala, Leonzio, Siracusa e Trapani, mentre da dirigente ha lavorato in numerose piazze importanti tra Serie B e Serie C, distinguendosi soprattutto per la capacità di costruire squadre competitive e valorizzare talenti.

La sua carriera da direttore sportivo inizia al Leonzio nei primi anni Novanta, centrando subito la promozione in C1 con quella che diventerà poi l’Atletico Catania. Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi con Ragusa, Cosenza, Andria, Martina, Trapani, Catanzaro, Barletta, Paganese, Nocerina, Catania, Messina e Casarano.

Tra le esperienze più recenti figurano quelle con il Novara nel 2023 e con il Modica, mentre nell’ultima stagione era rimasto fermo. Ora per lui una nuova sfida all’Imperia dl presidente Giuseppe D'Onofrio, con l’obiettivo di mettere al servizio del clubdi piazza d'Armi tutta la propria esperienza maturata nel panorama calcistico italiano.