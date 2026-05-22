 / Calcio

Calcio | 22 maggio 2026, 11:19

Calcio | Vado. Via alla fase nazionale per l'Under 15, prima tappa lo Zola Predosa

Appuntamento domenica, alle ore 16:00, al Chittolina

Calcio | Vado. Via alla fase nazionale per l'Under 15, prima tappa lo Zola Predosa

Una nuova grande esperienza si staglia all'orizzionte, dopo la vittoria del campionato regionale, per l'Under 15 del Vado.

I ragazzi allenati da Maurizio Pilleri sono ora attesi dall’impegno nel girone élite nazionale. Il primo appuntamento è fissato per domenica allo stadio Chittolina, dove alle ore 16 affronteranno lo Zola Predosa.

La settimana successiva, il 31 maggio, la formazione rossoblù sarà invece impegnata in trasferta ad Altopascio, in provincia di Lucca, per sfidare la quotata Tau Altopascio nel match conclusivo del triangolare.

Tutta la concentrazione è però focalizzata sulla gara contro i bolognesi: sfruttare il turno interno è l'obiettivo primario per poi presentarsi in Toscana in corsa per la qualificazione.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium