Calcio | Vado. Via alla fase nazionale per l'Under 15, prima tappa lo Zola Predosa

Una nuova grande esperienza si staglia all'orizzionte, dopo la vittoria del campionato regionale, per l'Under 15 del Vado.
I ragazzi allenati da Maurizio Pilleri sono ora attesi dall’impegno nel girone élite nazionale. Il primo appuntamento è fissato per domenica allo stadio Chittolina, dove alle ore 16 affronteranno lo Zola Predosa.
La settimana successiva, il 31 maggio, la formazione rossoblù sarà invece impegnata in trasferta ad Altopascio, in provincia di Lucca, per sfidare la quotata Tau Altopascio nel match conclusivo del triangolare.
Tutta la concentrazione è però focalizzata sulla gara contro i bolognesi: sfruttare il turno interno è l'obiettivo primario per poi presentarsi in Toscana in corsa per la qualificazione.