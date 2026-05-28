Giudice Sportivo | Promozione e Prima Categoria. Animi caldi nelle gare post season, tutti i provvedimenti

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF PROMOZIONE
GARE DEL 24/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
SASSARI SAMUELE (SAVONA F.B.C. 1907)
PIROLI NELSON (VALLESCRIVIA 2018)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
LETO DAVIDE (VALLESCRIVIA 2018)
GARE TITOLO REGIONALE PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 24/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
PARODI EDOARDO (ATLETICO QUARTO)
DE MARTINI ALESSANDRO (F.C.LAVAGNA 2.0)
CRUDO ERIK (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
DE MARE LUIGI (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
MARTELLI MATTEO (VIRTUS SANREMESE CALCIO)
GARE PLAY OFF PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 23/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 250,00 LERICI F.C.
Per le condotta dei propri sostenitori i quali sostanzialmente per l'intera durata della gara rivolgevano al ddg e al AA2 espressioni ingiuriose e blasfeme, peraltro con l'uso del megafono, nonchè accendevano nel corso della gara in due occasioni dei fumogeni e accendevano una sirena del tipo di quelle in uso alle forze dell'ordine.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 6/2026
SANDOVALLI CAMILLO (CASARZA LIGURE)
CASTELLANOTTI MASSIMILIANO (LERICI F.C.)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
STAGNARO BORIS (CASARZA LIGURE)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
MANGIATORDI GIUSEPPE (BORGO INCROCIATI)
GATTI ANDREA (LERICI F.C.)
SCHIAPPACASSE FRANCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SCORZA MANUEL (SAN LORENZO DELLA COSTA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CUMAN DAVIDE (BORGO INCROCIATI)
ROMEI ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
MOLADORI DAVIDE (SAN LORENZO DELLA COSTA)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
CARLINI MICHELE (CASARZA LIGURE)
PADI NICOLO (CASARZA LIGURE)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
LATTANZI PIETRO (LERICI F.C.)
MAGLIONE GIANMARIA (LERICI F.C.)
MONTICONE ANDREA (LERICI F.C.)
PATERNO DAVIDE (LERICI F.C.)
SELIMI SAURO (LERICI F.C.)
SHQYPI LORENC (LERICI F.C.)
BOSETTI LORENZO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
DOCI FLAVIO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GNOCCHI FRANCESCO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PELLEGATTA ROBERTO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
PERAGALLO PIETRO (SAN LORENZO DELLA COSTA)
GARE DEL 24/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 150,00 CAMPESE F.B.C.
Per l'accensione di un fumogeno e l'esplosione di diversi mortaretti da parte dei propri sostenitori costringendo il ddg a sospendere la gara per circa 30 secondi.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 6/2026
RAVERA ALESSANDRO (CAMPESE F.B.C.)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
ALPHA GALLO OUMAR (RABONA VIA DELLACCIAIO)
Al 39' colpiva con un pugno diretto un giocatore avversario senza provocare conseguenze lesive; alla notifica del provvedimento di espulsione continuava a spintonare l'avversario trascinandolo a terra.
MUSSO FILIPPO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
Al 39' s.t., in occasione di un confronto generale fra le squadre, colpiva con due pugni in faccia un avversario senza provocare conseguenze lesive. Al termine della gara rivolgeva a un tifoso un’espressione gravemente irriguardosa.
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
BRANDA DAVIDE (CAMPESE F.B.C.)
Al 39' s.t., in occasione di un confronto generale fra le squadre, colpiva con due schiaffi al volto un avversario senza provocare conseguenze lesive.
MEAZZI LEONARDO (CAMPESE F.B.C.)
A gioco fermo, colpiva con vari calci un avversario a terra, senza provocare conseguenze lesive.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
Al termine della gara colpiva con una forte manata la finestra di uno spogliatoio e, ripreso dal custode del campo, gli rivolgeva un'espressione blasfema e irriguardosa.
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
Al termine della gara colpiva, solo di striscio un avversario mentre stava chiacchierando e senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
GERBAUDO MAURIZIO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
AIELLO ANTONIO (CAMPESE F.B.C.)
CRISCUOLO GIOVANNI (CAMPESE F.B.C.)
OLIVERI DARIO (CAMPESE F.B.C.)
MBOGE ABDOU AZIZ (RABONA VIA DELLACCIAIO)
VIGO NICOLO (RABONA VIA DELLACCIAIO)
GARE PLAY OUT PRIMA CATEGORIA
GARE DEL 23/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 18/ 6/2026
D ASARO MARIANO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
Al 45+9 st veniva espulso per proteste nei confronti del ddg, quindi a fine gara accusava la terna di gravi condotte in favore della società avversaria.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BACIGALUPO ANDREA (COGORNESE)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
LICITRA EDOARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
Al 42' del st protestava all'indirizzo del ddg, quindi, richiamato dal AA1 rivolgeva a quest'ultimo diverse espressioni blasfeme e minacciose, che parzialmente rivolgeva anche ad alcuni sostenitori.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
BONADIES GIANLUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
OBINO LUCA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
I AMMONIZIONE DIFFIDA
D ALPAOS DANIELE (COGORNESE)
FERRARIO LUCA (COGORNESE)
MOLINELLI MATTIA (COGORNESE)
PIMENTEL GIANMARCO (COGORNESE)
RUGARI JACOPO (COGORNESE)
DURAND GIOVANNI (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
FACCHINETTI FILIPPO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GALLIANO TOMMASO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
LIBERTI ANDREA (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
SACCOMANNI RICCARDO (GOLIARDICA GENOVESE 1967)
GARE DEL 24/ 5/2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 500,00 BORGHETTO 1968
Per la condotta dei propri sostenitori i quali all'assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra avversaria rivolgevano al AA1espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose nonchè lanciavano alcune bottigliette d'acqua mezze piene, una di esse colpiva un calciatore della squadra avversaria senza provocare conseguenze lesive, nonchè colpivano con un fumogeno spento un altro calciatore della squadra avversaria senza provocare conseguenze lesive.
Euro 150,00 BOLANESE
Per la condotta dei propri sostenitori i quali nel corso del st lanciavano sul tdg alcuni petardi senza arrecare danno e per la condotta di un sostenitori il quale accedeva al tdg scavalcando le recinzioni ma veniva subito bloccato e convinto ad uscire dal tdg dai tesserati della società nell’arco di circa un minuto e mezzo.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/ 6/2026
FREGOSI ALESSANDRO (BOLANESE)
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
PERRONE EDMONDO (BORGHETTO 1968)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CASTAGNOLI DAVIDE (BRU.BORG.LUX)
Durante un confronto fra le squadre, a gioco fermo, colpiva un avversario che si trovava a terra con due calci all'altezza del costato senza provocare conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
POLANI MANUEL (BRU.BORG.LUX)
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
BEGGIATO PIETRO (BOLANESE)
BIAGIONI LUCA (BOLANESE)
DASCANIO LEONARDO (BOLANESE)
GERVASI ALESSIO (BOLANESE)
DI BELLA ANDREA (BORGHETTO 1968)
DI CRESCENZO ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)
VANNOZZI ALESSANDRO (BORGHETTO 1968)
VIGNAROLI MATTEO (BORGHETTO 1968)
PELLISTRI FEDERICO (BRU.BORG.LUX)
ANTONELLI MIRKO (CISANO)
CAPUTO DIEGO (CISANO)
GERINI DANIELE (CISANO)
MANTERO ANDREA (CISANO)
VINCI ALESSANDRO (CISANO)
MELLO BONFIM GABRIEL (DINAMO SANTIAGO)
SIRI MASSIMO (VIRTUS DON BOSCO)