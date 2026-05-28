Calcio | Vado. Si aspetta l'iscrizione per liberare il mercato, contatti in corso con diversi mister

Con il comunicato diffuso ieri pomeriggio, relativo al pagamento degli stipendi dei tesserati, il Vado ha voluto mandare un segnale chiaro: la corsa verso l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C è ufficialmente partita.

L’ultimo nodo dovrebbe essere sciolto nelle prossime ore, con la definizione del piano per la trasformazione della società da Asd a Srl. In quest’ottica, il gruppo dei soci potrebbe essere ulteriormente ampliato, così da garantire le risorse necessarie per rispettare tutti gli adempimenti e costruire una squadra in grado di lottare per la salvezza.

Sul fronte mercato, invece, tutto resta momentaneamente fermo. Il direttore sportivo Mancuso lavora da mesi alla costruzione del nuovo organico, ma fino al deposito formale dell’iscrizione ogni operazione rimarrà inevitabilmente congelata.

Situazione analoga anche per la panchina. Barilari è stato liberato dai vincoli contrattuali e ha già trovato l’accordo con il Pineto, mentre nelle ultime settimane sono circolati i nomi di Marchionni e Didu, per il quale si tratterebbe di un ritorno. Anche ieri sono proseguiti i contatti con altri tecnici, ma al momento il club preferisce mantenere il massimo riserbo, in attesa di sviluppi concreti.