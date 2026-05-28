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Calcio | 28 maggio 2026, 13:45

Euro 2032, lo stadio Ferraris di Genova entra nel piano strategico nazionale. Rixi :"Passaggio cruciale per la candidatura"

Un passaggio fondamentale per la candidatura della città ad ospitare eventi calcistici di livello europeo

Euro 2032, lo stadio Ferraris di Genova entra nel piano strategico nazionale. Rixi :&quot;Passaggio cruciale per la candidatura&quot;

Lo Stadio Luigi Ferraris di Genova entra ufficialmente tra le opere strategiche nazionali nell’ambito del piano di interventi legato a UEFA Euro 2032. Un passaggio che rappresenta un tassello decisivo per la candidatura della città a ospitare alcune gare della manifestazione calcistica europea.

A commentare il decreto è il deputato e viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che in una nota sottolinea l’importanza dell’intesa raggiunta tra i ministeri competenti.

“L’inserimento dello Stadio Luigi Ferraris di Genova tra le opere strategiche nazionali segna un passaggio fondamentale verso la conclusione dell’iter che consentirà alla città di candidarsi a ospitare UEFA Euro 2032. Il concerto dei ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Economia e dello Sport sul Dpcm rappresenta un’assunzione di responsabilità chiara da parte del Governo per accompagnare anche Genova in un percorso di rilancio infrastrutturale e sportivo di livello europeo. Un percorso definito, sostenuto dal Governo, che riconosce il valore storico, sportivo e urbano di uno degli stadi più iconici d’Italia. Genova merita infrastrutture moderne, funzionali e all’altezza delle grandi capitali europee”.

Il provvedimento rientra nel più ampio piano nazionale predisposto in vista di UEFA Euro 2032 e punta a favorire l’ammodernamento degli impianti sportivi italiani destinati a ospitare la competizione continentale.

Redazione

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