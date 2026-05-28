Calcio, Tornei Estivi | I gironi e il calendario del Quinto Trofeo Città di Albenga

Inizierà mercoledì 3 giugno e terminerà domenica 28 giugno la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di calcio a 7.
A seguire le sedici squadre partecipanti, suddivise nei rispettivi quattro gironi e il calendario completo della manifestazione.
GIRONE A
INTERNO UNO, I TAGLIATI, CAFFÈ NOIR, JUST PROTEIN
GIRONE B
FERRARA COSTRUZIONI, 33 GIRI / ADG INFORMATICA, SPORT ANCASH, ERREMME CDP COSTRUZIONI
GIRONE C
SABIA ESTATE, ST IMPIANTI, M INFISSI, ERREMME SOC. COOPERATIVA
GIRONE D
FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA, EUROPEAN DECOR EDIL, DRM / HOTEL MORESCO, FRATELLI RUKA
IL CALENDARIO
Mercoledì 3 giugno
20:30 INTERNO UNO - CAFFÈ NOIR
21:30 I TAGLIATI - JUST PROTEIN
22:30 FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA - DRM / HOTEL MORESCO
Giovedì 4 giugno
20:30 ST IMPIANTI - M INFISSI
21:30 FERRARA COSTRUZIONI - SPORT ANCASH
22:30 EUROPEAN DECOR EDIL - F.LLI RUKA
Venerdì 5 giugno
20:30 CAFFÈ NOIR - JUST PROTEIN
21:30 SPORT ANCASH - ERREMME CDP COSTRUZIONI
22:30 F.LLI RUKA - FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA
Domenica 7 giugno
20:30 F.LLI RUKA - DRM / HOTEL MORESCO
21:30 33 GIRI / ADG INFORMATICA - ERREMME CDP COSTRUZIONI
22:30 SABIA ESTATE - ERREMME SOC. COOPERATIVA
Lunedì 8 giugno
20:30 M INFISSI - ERREMME SOC. COOPERATIVA
21:30 I TAGLIATI - INTERNO UNO
22:30 EUROPEAN DECOR EDIL - DRM / HOTEL MORESCO
Martedì 9 giugno
20:30 SABIA ESTATE - ST IMPIANTI
21:30 FERRARA COSTRUZIONI - 33 GIRI / ADG INFORMATICA
22:30 I TAGLIATI - CAFFÈ NOIR
Mercoledì 10 giugno
20:30 INTERNO UNO - JUST PROTEIN
21:30 FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA - EUROPEAN DECOR EDIL
22:30 33 GIRI / ADG INFORMATICA - SPORT ANCASH
Giovedì 11 giugno
20:30 ST IMPIANTI - ERREMME SOC. COOPERATIVA
21:30 FERRARA COSTRUZIONI - ERREMME CDP COSTRUZIONI
22:30 SABIA ESTATE - M INFISSI
LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Venerdì 12 Giugno
OTTAVI DI FINALE
Domenica 14 Giugno
OTTAVI DI FINALE
Lunedì 15 Giugno
OTTAVI DI FINALE
Martedì 16 Giugno
OTTAVI DI FINALE
Mercoledì 17 Giugno
QUARTI DI FINALE
Lunedì 22 Giugno
QUARTI DI FINALE
Mercoledì 24 Giugno
SEMIFINALE ANDATA
Venerdì 26 Giugno
SEMIFINALE RITORNO
Domenica 28 Giugno
FINALE