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Calcio | 28 maggio 2026, 11:57

Calcio, Tornei Estivi | I gironi e il calendario del Quinto Trofeo Città di Albenga

Calcio, Tornei Estivi | I gironi e il calendario del Quinto Trofeo Città di Albenga

Inizierà mercoledì 3 giugno e terminerà domenica 28 giugno la quinta edizione del Trofeo Città di Albenga di calcio a 7.

A seguire le sedici squadre partecipanti, suddivise nei rispettivi quattro gironi e il calendario completo della manifestazione.
 

GIRONE A

INTERNO UNO, I TAGLIATI, CAFFÈ NOIR, JUST PROTEIN
 

GIRONE B

FERRARA COSTRUZIONI, 33 GIRI / ADG INFORMATICA, SPORT ANCASH, ERREMME CDP COSTRUZIONI
 

GIRONE C

SABIA ESTATE, ST IMPIANTI, M INFISSI, ERREMME SOC. COOPERATIVA
 

GIRONE D

FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA, EUROPEAN DECOR EDIL, DRM / HOTEL MORESCO, FRATELLI RUKA

 

IL CALENDARIO

Mercoledì 3 giugno

20:30 INTERNO UNO - CAFFÈ NOIR

21:30 I TAGLIATI - JUST PROTEIN

22:30 FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA - DRM / HOTEL MORESCO
 

Giovedì 4 giugno

20:30 ST IMPIANTI - M INFISSI

21:30 FERRARA COSTRUZIONI - SPORT ANCASH

22:30 EUROPEAN DECOR EDIL - F.LLI RUKA
 

Venerdì  5 giugno

20:30 CAFFÈ NOIR - JUST PROTEIN

21:30 SPORT ANCASH - ERREMME CDP COSTRUZIONI

22:30 F.LLI RUKA - FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA
 

Domenica 7 giugno

20:30 F.LLI RUKA - DRM / HOTEL MORESCO

21:30 33 GIRI / ADG INFORMATICA - ERREMME CDP COSTRUZIONI

22:30 SABIA ESTATE - ERREMME SOC. COOPERATIVA
 

Lunedì 8 giugno

20:30 M INFISSI - ERREMME SOC. COOPERATIVA

21:30 I TAGLIATI - INTERNO UNO

22:30 EUROPEAN DECOR EDIL - DRM / HOTEL MORESCO
 

Martedì 9 giugno

20:30 SABIA ESTATE - ST IMPIANTI

21:30 FERRARA COSTRUZIONI - 33 GIRI / ADG INFORMATICA

22:30 I TAGLIATI - CAFFÈ NOIR
 

Mercoledì 10 giugno

20:30 INTERNO UNO - JUST PROTEIN

21:30 FA FUMME / TIPOGRAFIA BACCHETTA - EUROPEAN DECOR EDIL

22:30 33 GIRI / ADG INFORMATICA - SPORT ANCASH
 

Giovedì 11 giugno

20:30 ST IMPIANTI - ERREMME SOC. COOPERATIVA

21:30 FERRARA COSTRUZIONI - ERREMME CDP COSTRUZIONI

22:30 SABIA ESTATE - M INFISSI


LA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Venerdì 12 Giugno

OTTAVI DI FINALE
 

Domenica 14 Giugno

OTTAVI DI FINALE
 

Lunedì 15 Giugno

OTTAVI DI FINALE
 

Martedì 16 Giugno

OTTAVI DI FINALE
 

Mercoledì 17 Giugno

QUARTI DI FINALE
 

Lunedì 22 Giugno

QUARTI DI FINALE
 

Mercoledì 24 Giugno

SEMIFINALE ANDATA
 

Venerdì 26 Giugno

SEMIFINALE RITORNO
 

Domenica 28 Giugno

FINALE

Redazione

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